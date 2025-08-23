MotoGp Ungheria, Marquez dopo la Sprint: "Mi sono sentito molto bene"

DI GIANNANTONIO: "OTTIMO LAVORO PER IL TEAM"

"La prima curva è piuttosto lenta e sappiamo che quello è un punto cruciale. È stato molto caotico ma per fortuna me la sono cavata con poco. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con entrambe le moto. Salire sul podio entrambi è molto importante, sono molto grato e contento per il team". Così Fabio Di Giannantonio, pilota della Pertamina Vr46, secondo nella sprint del Gp di Ungheria.