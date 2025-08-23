Logo SportMediaset
Motogp
motogp ungheria

MotoGp Ungheria, Marquez dopo la Sprint: "Mi sono sentito molto bene"

Di Giannantonio: "Ottimo lavoro per il team". Morbidelli: "Abbiamo ritrovato il ritmo"

23 Ago 2025 - 16:06
1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Ho sentito che molti arrivavano alla prima curva, non ho visto molto bene cosa è successo in partenza (la caduta che ha coinvolto Quartararo e Bastianini, ndr). Io ho cercato di prendere subito il ritmo e di mantenere un passo costante per allungare. Lavoreremo sul passo per arrivare pronti per domani. Oggi mi sono sentito molto bene": così Marc Marquez, pilota della Ducati ufficiale, vincitore della gara sprint del Gp di Ungheria, quattordicesima tappa del Mondiale di MotoGp.

DI GIANNANTONIO: "OTTIMO LAVORO PER IL TEAM"
"La prima curva è piuttosto lenta e sappiamo che quello è un punto cruciale. È stato molto caotico ma per fortuna me la sono cavata con poco. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con entrambe le moto. Salire sul podio entrambi è molto importante, sono molto grato e contento per il team". Così Fabio Di Giannantonio, pilota della Pertamina Vr46, secondo nella sprint del Gp di Ungheria.

MORBIDELLI: "UN BEL SABATO"
"Sono molto contento, oggi abbiamo avuto un sabato solido, abbiamo ritrovato il ritmo. Un bel sabato per me e il mio staff, riuscivano a vedere Marquez, molto bene". Così Franco Morbidelli, pilota della Pertamina Vr46, terso nella sprint del Gp di Ungheria.

Marquez detta ancora legge nella Sprint, Diggia e Morbidelli sul podio. Bagnaia 13°

motogp
ungheria
sprint race
marquez
di giannantonio
morbidelli

