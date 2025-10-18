MotoGP Australia, Bezzecchi: "Gabbiano? Paura e fortuna, contento per la vittoria"

Marco Bezzecchi si prende la scena nella Sprint del GP d'Australia, gara corta valida per la 19esima tappa stagionale della MotoGP. Dopo una partenza complicata, il pilota Aprilia stringe i denti e si mette a caccia di Raul Fernandez riuscendolo a passare a quattro dal termine conquistando una vittoria meritata a Phillip Island. E al parco chiuso è gioia per Bez: “È stato difficile, all’inizio ho colpito un gabbiano e mi sono spaventato. Fortunatamente non si è rotto nulla, poi in Sprint mi sono divertito. Raul era velocissimo e non riuscivo a stargli dietro, appena l’ho raggiunto ho commesso un piccolo errore. Ma ci sono riuscito, sono riuscito a prenderlo e sono contentissimo di questo risultato”.