MotoGP Australia, Bezzecchi: "Gabbiano? Paura e fortuna, contento per la vittoria"

MotoGP, le immagini del sabato di qualifiche e Sprint a Phillip Island
© ansa
© ansa
Vittoria e sorrisi per il pilota Aprilia che conquista il successo in Sprint davanti a Raul Fernandez e Pedro Acosta
© Getty Images
Marco Bezzecchi si prende la scena nella Sprint del GP d'Australia, gara corta valida per la 19esima tappa stagionale della MotoGP. Dopo una partenza complicata, il pilota Aprilia stringe i denti e si mette a caccia di Raul Fernandez riuscendolo a passare a quattro dal termine conquistando una vittoria meritata a Phillip Island. E al parco chiuso è gioia per Bez: “È stato difficile, all’inizio ho colpito un gabbiano e mi sono spaventato. Fortunatamente non si è rotto nulla, poi in Sprint mi sono divertito. Raul era velocissimo e non riuscivo a stargli dietro, appena l’ho raggiunto ho commesso un piccolo errore. Ma ci sono riuscito, sono riuscito a prenderlo e sono contentissimo di questo risultato”.
FERNANDEZ: “RISULTATO IMPORTANTE”
Può sorridere anche Raul Fernandez, secondo con la sua Aprilia del team Trackhouse: “Sono stato rilassato in moto per non fare errori, ho mostrato il mio passo dando il massimo. Poi ho cercato di sopravvivere stando dietro a Bezzecchi. Questo risultato è importante, speriamo di continuare così. Intanto godiamoci questi ultimi risultati”.
ACOSTA: “ABBIAMO GESTITO BENE”
Terza, invece, la KTM di Pedro Acosta: "Sono super contento perché non era il nostro weekend, ma grazie al cielo ci siamo trovati bene in qualifica e la Sprint è andata. Abbiamo gestito bene, il team sta lavorando bene".
QUARTARARO: "SCELTO LA GOMMA SBAGLIATA"
Dalla pole al settimo posto Fabio Quartararo: "Ho scelto la gomma sbagliata davanti, ho preso la media nonostante il team mi abbia detto di mettere la hard. Dal primo giro alla fine ho avuto il davanti troppo morbido ed è stata colpa mia".
MARINI: "STIAMO FATICANDO"
Ottavo posto per la Honda di Luca Marini che mastica amaro: "Stiamo faticando più del previsto, poi potevo di certo fare una partenza migliore e ho compromesso il finale. Non c'è tanta velocità, ma abbiamo delle cose in progetto per domani, dipende da vento e warm up".
© ansa
© ansa