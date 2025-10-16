Bezzecchi sanzionato per la caduta di Marquez in Indonesia: doppio long lap penalty

La decisione è stata presa dagli steward dopo aver parlato lo stesso "Bez" a Phillip Island, visto che a Mandalika non era stato possibile. Per l'italiano è il secondo episodio in questa stagione. "Questa è stata la decisione e non posso fare altro che rispettarla, cercare di guardare avanti e fare il meglio nonostante questa penalità", ha commentato il riminese.