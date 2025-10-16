Logo SportMediaset
Motogp
MOTOGP

Bezzecchi sanzionato per la caduta di Marquez in Indonesia: doppio long lap penalty

Il pilota Aprilia, colpevole di "aver creato una situazione di pericolo", dovrà scontare la penalità domenica a Phillip Island

16 Ott 2025 - 10:32
Weekend tutto in salita per Marco Bezzecchi a Phillip Island. Il pilota dell'Aprilia, infatti, è stato sanzionato per l'incidente causato in Indonesia e costato la frattura della spalla destra a Marc Marquez: i giudici di gara gli hanno comminato un doppio long lap per "aver creato una situazione di pericolo e causato un incidente" da scontare durante il GP d'Australia della MotoGP. Per Bezzecchi sarà quindi fondamentale partire il più avanti possibile domenica e cercare di perdere il minor numero di posizioni quando arriverà il momento di pagare la penalità.

La decisione è stata presa dagli steward dopo aver parlato lo stesso "Bez" a Phillip Island, visto che a Mandalika non era stato possibile. Per l'italiano è il secondo episodio in questa stagione. "Questa è stata la decisione e non posso fare altro che rispettarla, cercare di guardare avanti e fare il meglio nonostante questa penalità", ha commentato il riminese.

bezzecchi
motogp
marc marquez

