MotoGP, Bagnaia penalizzato per il GP d'Australia e gara posticipata: come cambiano griglia e programma

Il weekend di MotoGP per il GP in Australia parte col piede sbagliato per Francesco Bagnaia a causa di una qualifica non esaltante. Nella sessione che ha dato alla Yamaha di Fabio Quartararo la pole davanti alla Aprilia di Marco Bezzecchi e alla Yamaha Prima Pramac del padrone di casa Jack Miller, Pecco non è andato oltre l’11esimo tempo, ma domenica partirà dalla quinta fila. Il pilota italiano, infatti, è stato penalizzato dallo Stewards Panel per aver ostacolato il connazionale Bezzecchi nel corso del Q2, camminandogli tre posizioni in griglia. Stessa sorte è capitata a Brad Binder, da 13esimo a 16esimo, arretrato in griglia per aver ostacolato Zarco. Le penalità, come detto, saranno da scontare in gara, nel GP della domenica a Phillip Island e non in Sprint.