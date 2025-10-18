MotoGP, Bagnaia penalizzato per il GP d'Australia e gara posticipata: come cambiano griglia e programma

Il pilota italiano è stato sanzionato con tre posizioni in griglia (in gara e non Sprint) per aver ostacolato il connazionale
© Getty Images
Il weekend di MotoGP per il GP in Australia parte col piede sbagliato per Francesco Bagnaia a causa di una qualifica non esaltante. Nella sessione che ha dato alla Yamaha di Fabio Quartararo la pole davanti alla Aprilia di Marco Bezzecchi e alla Yamaha Prima Pramac del padrone di casa Jack Miller, Pecco non è andato oltre l’11esimo tempo, ma domenica partirà dalla quinta fila. Il pilota italiano, infatti, è stato penalizzato dallo Stewards Panel per aver ostacolato il connazionale Bezzecchi nel corso del Q2, camminandogli tre posizioni in griglia. Stessa sorte è capitata a Brad Binder, da 13esimo a 16esimo, arretrato in griglia per aver ostacolato Zarco. Le penalità, come detto, saranno da scontare in gara, nel GP della domenica a Phillip Island e non in Sprint.
Una griglia che riserva tante sorprese per Sprint e GP, con una pole super di Fabio Quartararo che a tempo scaduto fa record della pista beffando di 29 millesimi Marco Bezzecchi e di tre decimi Miller. Seconda fila per l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez davanti alla KTM di Acosta e la Gresini di Alex Marquez (caduto nel corso della sessione di qualifica) che precede Fermin Aldeguer, Pol Espargaro, Luca Marini e Fabio Di Giannantonio. Bagnaia in Sprint sarà seguito da Rins, Binder e Mir, ma si metterà alle spalle di questi (eccezion fatta per Binder) per via della penalità.
Gara che, a causa delle possibili avverse condizioni meteo, è stata posticipata di un’ora. A cascata, quindi, cambiano anche gli orari di Moto3 e Moto2. Di seguito i nuovi orari per domenica:
- Moto3: 03:00 (21 giri);
- Moto2: 04:15 (23 giri);
- MotoGP: 06:00 (27 giri).