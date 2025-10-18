MotoGP, GP Australia: Bezzecchi vola in Sprint, disastro Bagnaia

Da un lato c'è l'Italia che sorride, dall'altra quella che mastica amaro. Aprilia fa festa in Australia, Ducati invece si lecca le ferite. Stati d'animo diametralmente opposti tra Noale e Borgo Panigale, con un Marco Bezzecchi super e un Francesco Bagnaia ancora una volta in difficoltà, con la grana penalità in gara lunga che renderà ancor più complicata la questione al tre volte iridato. Ma a prendersi la scena a Phillip Island è Simply The Bez, con una Sprint da applausi e ben gestita. Dopo essere partito bene ed essersi messo sulla scia di Raul Fernandez - capace di approfittare della brutta partenza dalla pole di Fabio Quartararo - l'italiano supera i problemi e getta il cuore oltre l'ostacolo, mettendo la sua 72 davanti a tutti. Nonostante i possibili guai iniziali (con un gabbiano che ci lascia le penne, centrato in avvio di warm up lap), Bezzecchi impiega nove giri - con tanto di lungo- per superare lo spagnolo del team satellite, ma porta a casa un successo che fa morale.