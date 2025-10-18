Logo SportMediaset

Seguici anche su

Motogp
gp australia

MotoGP, GP Australia: Bezzecchi vola in Sprint, disastro Bagnaia

Il pilota del team Aprilia passa Fernandez a quattro dal termine e vola verso il successo, Bagnaia chiude penultimo

di Luca Bucceri
18 Ott 2025 - 07:30
1 di 26
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

Un super Marco Bezzecchi fa sua la Sprint del GP d'Australia nel 19esimo appuntamento stagionale della MotoGP. Dopo una qualifica in cui è stato beffato in extremis da Fabio Quartararo per la pole, il pilota italiano si prende la rivincita nella gara corta del sabato di Phillip Island mettendo la sua Aprilia davanti a quella Trackhouse di Raul Fernandez e alla KTM di Pedro Acosta. Gara da applausi per il 72 della Casa di Noale, che in warm up lap aveva centrato un gabbiano (in stile Iannone). Da dimenticare, invece, il sabato di Francesco Bagnaia che chiude penultimo davanti al solo Michele Pirro.

Da un lato c'è l'Italia che sorride, dall'altra quella che mastica amaro. Aprilia fa festa in Australia, Ducati invece si lecca le ferite. Stati d'animo diametralmente opposti tra Noale e Borgo Panigale, con un Marco Bezzecchi super e un Francesco Bagnaia ancora una volta in difficoltà, con la grana penalità in gara lunga che renderà ancor più complicata la questione al tre volte iridato. Ma a prendersi la scena a Phillip Island è Simply The Bez, con una Sprint da applausi e ben gestita. Dopo essere partito bene ed essersi messo sulla scia di Raul Fernandez - capace di approfittare della brutta partenza dalla pole di Fabio Quartararo - l'italiano supera i problemi e getta il cuore oltre l'ostacolo, mettendo la sua 72 davanti a tutti. Nonostante i possibili guai iniziali (con un gabbiano che ci lascia le penne, centrato in avvio di warm up lap), Bezzecchi impiega nove giri - con tanto di lungo- per superare lo spagnolo del team satellite, ma porta a casa un successo che fa morale.

Bene Raul Fernandez, che cede però alla potenza dalla RS-GP factory, riuscendo però a tenere botta su Pedro Acosta che completa il podio. Quarto Jack Miller che precede Fabio Di Giannantonio, mentre chiudono a punti Alex Marquez, Fabio Quartararo, Luca Marini e Pol Espargaro.

A bocca asciutta, seppur di poco, Enea Bastianini, seguito da Joan Mir e Zarco. Sabato da dimenticare per Rins, Oliveira e Morbidelli, così come per i caduti Aldeguer e Binder, ma soprattutto il citato Bagnaia. Partito 11esimo, il tre volte iridato perde terreno e si fa risucchiare sempre più dal gruppo, fino a scivolare in penultima posizione. Guai su guai per Pecco che dovrà ora analizzare quanto accaduto per cercare di mettere una pezza nel GP della domenica.

A seguito della Sprint australiana, Bezzecchi è salito a 266 punti, riducendo a otto lunghezze il distacco da Francesco Bagnaia (274), terzo nella generale dietro ai fratelli Marc (545) e Alex Marquez (366), dominatori del campionato 2025 con le Ducati ufficiali. Con questa vittoria, Bezzecchi riapre dunque la corsa al terzo posto nel Mondiale.

motogp
australia

