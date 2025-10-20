Logo SportMediaset

Calcio

Il Cagliari frena, senza Belotti mancano gol e tiri in porta

20 Ott 2025 - 12:25

Seconda sconfitta consecutiva in casa per il Cagliari. E solo un punto nelle ultime tre partite. La squadra di Pisacane frena. Ma la classifica ancora regge, grazie al tesoretto accumulato con le due vittorie di fila contro Parma e Lecce. L'analisi delle prime sette gare dice che il Cagliari se la gioca e conquista punti contro le dirette concorrenti e le squadre che stanno andando così così (Fiorentina e Udinese). Ma soccombe quando l'avversario è una big o è in zona Europa. Le sconfitte sono arrivate con Napoli, Inter e ieri con il Bologna, non a caso quinto in classifica a tre punti dalla capolista Milan. Sta emergendo, fatto salvo il fatto che nelle tre ultime partite il Cagliari ha affrontato due avversari di prima fascia, il problema del gol. Uno solo nelle ultime tre sfide. Presto per dirlo, ma dopo il ko Belotti, quasi il vuoto. L'unica rete dopo l'infortunio del Gallo è stata quella di Udine con Borrelli. Il guaio è che il Cagliari, da quando non c'è Belotti, tira poco in porta: zero volte con l'Inter, due con l'Udinese e una con il Bologna. Ieri la strategia era quella di prendere alle spalle i felsinei. E in effetti Felici due volte si è presentato solo davanti a Ravaglia: un gol annullato e una parata del portiere avversario. Quando l'attacco però è diventato, anche per necessità, frontale, il Cagliari si è perso. Proprio dopo l'innesto di Luvumbo e Borrelli, che in teoria avrebbero dovuto dare più profondità alla manovra, sono mancate le occasione da gol. Pisacane ha parlato anche di errori nelle ultime scelte. E in effetti almeno in due occasioni è mancata la lettura giusta nelle ripartenze con la palla appoggiata sui lati anziché provare la giocata (in una situazione si era creata la possibilità di un due contro due) centrale per presentarsi al tiro. In generale la confusione ha vanificato anche la voglia di fare e di reagire. Però i numeri dicono che manca il bomber: Esposito (ieri prima punta) non ha ancora segnato e il digiuno si trascina da gennaio. Gli altri? Borrelli e Felici un gol a testa, zero Luvumbo, Pavoletti, Gaetano e Kilicsoy. Due aiuti dalla difesa, Mina e Luperto. I centrocampisti non hanno mai segnato. Domenica prossima il Verona in trasferta: domani la ripresa degli allenamenti. Da valutare le condizioni di Mina, dopo l'uscita anticipata di ieri.

