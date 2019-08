MotoGP, test Misano: il più veloce è ancora Quartararo, tre italiani alle sue spalle

Fabio Quartararo chiude davanti a tutti anche il secondo e ultimo giorno di test della MotoGP a Misano. Il francese stampa il miglior tempo dell’intera due giorni in 1:31.639, ad appena 10 millesimi dal record della pista di Jorge Lorenzo. Dietro di lui bene i piloti italiani con Petrucci, Morbidelli e Valentino Rossi a chiudere la top four. Marquez lavora soprattutto sul passo gara e finisce ottavo, Dovizioso chiude tredicesimo.

Tra presente e futuro, la MotoGP conclude i test per il 2019 con il secondo giorno di lavoro sulla pista di Misano. Spazio e tempo per tutti i piloti per provare nuove soluzioni e andare allo stesso tempo a migliorare già in vista dei prossimi appuntamenti. In mattinata la scena se la prende la Ducati Pramac che provando delle gomme nuove piazza davanti a tutti Miller e Bagnaia, nel pomeriggio, però, è di nuovo Fabio Quartararo a conquistare tutta l’attenzione. El Diablo era già stato il più veloce nella giornata di giovedì e decide di fare meglio di tutti anche venerdì, con il crono di 1:31.639 che risulta essere il migliore di tutta la due giorni di test e che per poco non fa meglio del record assoluto della pista, quell’ 1:31.629 fatto registrare da Jorge Lorenzo nel 2018.

Il francese conferma di vivere un buon momento e si candida a un ruolo da protagonista da qui al termine della stagione. Alle sue spalle, però, c’è parecchia Italia a farsi notare. Danilo Petrucci si prende infatti la seconda posizione proprio con l’ultimo giro disponibile, scavalcando Morbidelli e Valentino Rossi, con il Dottore che lascia ancora buone sensazioni sulla pista. Ottavo Marc Marquez, impegnato soprattutto a lavorare sul passo gara, con 41 giri completati. Tredicesimo invece Andrea Dovizioso che continua nel proprio recupero dopo il pauroso incidente, per fortuna senza conseguenze, durante la gara di Silverstone.

MOTOGP, TEST MISANO - GIORNO 2

1 Fabio Quartarato (Petronas Yamaha) 1:31.639

2 Danilo Petrucci (Ducati Team) +0.476

3 Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) +0.614

4 Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha) + 0.750

5 Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha) + 0.937

6 Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) +0.982

7 Takaaki Nakagami (Lcr Honda) +1.101

8 Marc Marquez (Repsol Honda Team) +1.266

9 Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) +1.363

10 Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) +1.481