MotoGP, test Misano: Bagnaia fa ancora la voce grossa

TEST MISANO MOTOGP

Quartararo sesto con il nuovo motore: "Soddisfatto, è la direzione giusta"

© Getty Images A Misano, nel primo giorno di test, gli occhi di tutti erano puntati sul ritorno in pista di Marc Marquez, ma Pecco Bagnaia ha continuato a far la voce grossa. Il ducatista ha chiuso davanti a tutti con il tempo 1:31.292: doppietta della casa di Borgo Panigale con Marini a +0-.181. Terza posizione per l'Aprilia di Aleix Espargaró in 1:31.531, mentre in mattinata Marc Marquez è sceso in pista per 39 giri, con il miglior crono in 1:32.395

Grande curiosità anche per Fabio Quartararo che ha provato il nuovo motore Yamaha, il prototipo 2023. Il campione del mondo ha chiuso in sesta posizione a tre decimi e mezzo dalla vetta: "Oggi abbiamo provato il primo prototipo 2023 del motore e mi è piaciuto. Per la prima volta ho visto la velocità salire. Sul motore siamo sulla strada giusta. Sul telaio ancora non lo sappiamo ma il motore è sicuramente meglio. È la prima volta dal 2019 che facciamo un cambio e vedo differenze importanti".

Bastianini ha terminato in decima posizione ed è tornato sull'episodio di domenica all'ultimo giro con Bagnaia chiudendo il caso: "Abbiamo analizzato i dati dopo la gara e nella staccata io ero più lontano da Pecco rispetto a quanto si vedesse dalla immagini in tv, per questo la Ducati si è scusata con me dopo le dichiarazioni di domenica".