MotoGP, test Jerez: Viñales è primo nella sessione pomeridiana. Marquez è 3°, Rossi 16°

TEST JEREZ

Yamaha in grande spolvero nei test del pomeriggio a Jerez de la Frontera: Maverick Viñales è il più veloce di tutti, fermando il cronometro sul tempo di 1:37.792 e chiudendo davanti a Fabio Quartararo (a +0.118 con la Yamaha Petronas) e a Marc Marquez (+0.228), che aveva dominato la sessione mattutina. Alle loro spalle le Suzuki di Alex Rins (+0.524) e Joan Mir (+0.587). Delude Valentino Rossi dopo l’ottimo terzo tempo della prima sessione: solo 16°. MotoGP, finalmente tutti in pista twitter

Va in archivio una movimentata giornata di test a Jerez de la Frontera (Spagna) per la classe MotoGP. La massima cilindrata è tornata a girare dopo la lunga pausa per la pandemia e i riscontri sono da tenere in grande considerazione. La Yamaha batte un colpo e piazza la coppia del futuro in prima e seconda posizione: Maverick Vinales è autore del miglior crono di 1:37.793, a precedere il compagno di marca Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), di appena 118 millesimi. Una dimostrazione di forza della M1, anche se bisogna fare attenzione a Marc Marquez: lo spagnolo della Honda si classifica al terzo posto con un distacco di 228 millesimi, manifestando una grande costanza di rendimento sul passo gara. Riscontri confortanti per il campione del mondo, dopo i problemi evidenziati a Losail (Qatar) nel mese di febbraio.

A seguire la coppia di Suzuki formata dai due iberici Alex Rins (+0.524) e Joan Mir (+0.587) e un ottimo Francesco Bagnaia (+0.624), spintosi piuttosto in alto con la Ducati Pramac e il migliore della squadra di Borgo Panigale, a precedere il francese Johann Zarco (Ducati Reale Avintia Racing) a +0.720. A completare la top ten troviamo Aleix Espargaró (Aprilia) a +0.756, il fratello Pol Espargaró (KTM) a +0.799 e il nostro Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a +0.853. Andrea Dovizioso (Ducati), condizionato dalla frattura alla clavicola (con annessa operazione), ha testato il proprio fisico terminando 12° posizione a +0.986, mentre Valentino Rossi non è andato oltre il 16° posto a +1.509, dopo l’interessante terza piazza del mattino. Anche se il Dottore molto probabilmente si stava concentrando sul passo gara.

Dopo appena dieci minuti la sessione pomeridiana è subito interrotta. La bandiera rossa viene sventolata per le cadute di Danilo Petrucci in curva 11 e di Alex Marquez in curva 6 a causa di una perdita d’olio. Il pilota italiano viene portato alla clinica mobile ma alla fine arrivano buone notizie: tutto ok per Petrucci (nonostante il trauma cranico), dichiarato idoneo per la gara di domenica.

MOTOGP, I TEMPI DELLA SESSIONE POMERIDIANA

1. Maverick Viñales (Monster Yamaha) 1:37.793

2. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) +0.118

3. Marc Marquez (Repsol Honda) +0.228

4. Alex Rins (Suzuki Ecstar) +0.524

5. Joan Mir (Suzuki Ecstar) +0.587

6. Francesco Bagnaia (Pramac Ducati) +0.624

7. Johann Zarco (Ducati Reale Avintia) +0.720

8. Aleix Espargaro (Aprilia Gresini) +0.756

9. Pol Espargaro (Red Bull KTM) +0.799

10. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) +0.853

11. Jack Miller (Pramac Ducati)) +0.883

12. Andrea Dovizioso (Ducati Team) +0.986

13. Brad Binder (Red Bull KTM) +1.223

14. Cal Crutchlow (LCR Honda) +1.262

15. Takaaki Nakagami (LCR Honda) +1.270

16. Valentino Rossi (Monster Yamaha) +1.509

17. Iker Lecuona (Red Bull KTM Tech3) +1.556

18. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3) +1.571

19. Alex Marquez (Repsol Honda) +1.585

20. Tito Rabat (Ducati Reale Avintia) +1.614

21. Bradley Smith (Aprilia Test Rider) +1.663

22. Danilo Petrucci (Ducati Team) +2.569