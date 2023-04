MotoGP, Bagnaia: "Grande lavoro della Ducati, in gara possiamo fare anche meglio"

LE PAROLE

Il pilota italiano dopo il secondo posto nella Sprint Race di Jerez: "Eravamo tutti al limite, domenica dovremo stare attenti al caldo"

© Getty Images Pecco Bagnaia si dice soddisfatto per il secondo posto ottenuto nella Sprint Race di Jerez dopo un venerdì di libere complicato e il quinto posto strappato in qualifica: "Il mio team ha fatto un grande lavoro, hanno capito bene ciò che chiedevo - le parole del Campione del Mondo in carica a Sky Sport -. Sono riuscito ad adattarmi bene alla moto alla fine, anche se mi manca ancora qualcosa nel terzo settore. Comunque ci stiamo arrivando, sono davvero contento. Ho aspettato il momento giusto, sapendo che l'anteriore sarebbe andata su di pressione e sarebbe diventato difficile per tutti. Non sono riuscito ad attaccare Binder, ma va bene così".

Pecco ha poi parlato più nel dettaglio della gara: "C'erano tantissimi bloccaggi oggi, faceva molto più caldo e la pista è di per sé particolarmente stressante per l'anteriore. Nel complesso, viste le condizioni, abbiamo fatto un buon passo. Sicuramente eravamo tutti al limite, sentivi che bastava poco per andare lungo o per rischiare una chiusura dell'anteriore".

Dopodiché il discorso si è spostato su domenica: "Un vantaggio per noi la gara più lunga? Ktm oggi sfruttava tantissimo il grip, io di più l'ingresso in curva. Vedremo come andrà con la media, fare il passo dell'anno scorso è possibile, ma dovremo stare attenti al caldo. Sicuramente una maggiore gestione e una minore esplosività può aiutarci a fare anche meglio".

Infine un commento sulle parole di Valentino Rossi, che aveva detto di averlo invitato ad andare più piano dopo la caduta di Austin: "Il discorso in realtà è stato un po' più complesso di così... Lui mi ha fatto una battuta dicendo che rallentando un po' negli ultimi giri non sarei caduto, ma è anche giusto sfruttare sempre al massimo le proprie potenzialità".