MotoGP, Martin: "Avevo un ritmo incredibile, spero di ripetermi in gara"

LE PAROLE

Lo spagnolo del team Pramac dopo il trionfo nella Sprint Race in Giappone: "Mi aspettavo di essere quinto o sesto, invece..."

© Getty Images Jorge Martin gongola dopo il trionfo nella Sprint Race in Giappone, il terzo consecutivo nella gara del sabato per lui: "Nelle prove libere avevamo lavorato con tanta benzina e gomme usate, io pensavo di lottare per la quinta-sesta posizione, invece ho fatto un ritmo incredibile, che non mi aspettavo - le parole del pilota Ducati a Sky -. Spero di ripetermi domenica in gara. Sarà ovviamente impossibile fare questo ritmo, penso che servirà costanza, non potrò certo fare i tempi di oggi. La partenza? Ho voluto subito prendere e mantenere la prima posizione, ma penso che anche partendo un pochino dietro avrei avuto il margine per vincere".

BINDER: "PRIMA GARA COL NUOVO TELAIO, BUON PUNTO DI PARTENZA"

Soddisfatto Brad Binder, 2° con la sua Ktm: "Il mio piano era quello di portarmi più avanti possibile in partenza per provare una fuga nei primi giri, alla prima curva sono riuscito a superare alcuni piloti e poi anche Miller. Martin però aveva un passo davvero pazzesco e non sono riuscito a raggiungerlo, ma va bene così e sono felice del mio risultato. È stata la prima gara con il nuovo telaio in carbonio e mi sono dovuto adattare ad alcuni aspetti diversi nel comportamento della moto, perciò credo che questo possa essere un punto di partenza per andare ancora meglio nel Gran Premio di domani".

MARQUEZ: "MI SENTIVO BENE SULLA MOTO, MA DUCATI TROPPO FORTI"

Abbozza un sorriso Marc Marquez, 7° al traguardo con la Honda: "Sto spingendo forte questo weekend, siamo in casa della Honda e ci vuole un po' di spinta extra. In partenza ho provato a star dietro a Bagnaia, ma ho visto che era troppo rischioso e ho fatto un passo indietro. Avevo un ritmo per poter stare tra il 7° e il 10° posto ed è andata bene. Ducati? Le ho seguite tante volte quest'anno. È la moto più completa in pista, dobbiamo provare a fare una moto simile, o comunque in grado di fare quei tempi. Io mi sentivo bene sulla moto, ma quanto guardi i tempi e prendi 5-6 decimi...".

QUARTARARO: "FATICATO PER LA POCA POTENZA DEL MOTORE"

Grande delusione nel volto di Fabio Quartararo, addirittura 15° con la sua Yamaha: "C'è poco da dire, alla prima staccata avevo già tanti dubbi e ho perso tante posizioni, poi in fondo al gruppo non c'era possibilità di fare il passo. Penalizzati dalla pista? Settimana scorsa sono stato vicino a Martin tutta la gara, oggi ho preso 20 secondi in 12 giri... Facciamo molta fatica con la poca potenza che abbiamo".

ESPARGARO: "ERO IN LOTTA PER LA TOP 5, MA SE NON FINISCO LE GARE..."

Amareggiato anche Aleix Espargaro, costretto al ritiro per un guasto: "È stato un problema al motore, non so cosa dire. In questa seconda parte di campionato sono tornati alcuni problemi, è un peccato perché ero in lotta per la top 5, ma se non riesco a finire le gare... Ero contento del mio passo, ma così è difficile anche perché perdi molto feeling".