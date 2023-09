MotoGP, Sprint Race Catalogna: trionfa Espargaro, Bagnaia si accontenta del 2° posto

GP CATALOGNA

Il padrone di casa domina con la sua RS-GP, il leader del Mondiale si difende dagli attacchi di Vinales e allunga ancora in vetta alla classifica

MotoGP, le immagini di qualifiche e Gara Sprint a Montmelò



























































Aleix Espargaro vince la Sprint Race in Catalogna e conquista il suo secondo successo stagionale nel Mondiale MotoGP. Il padrone di casa sfrutta al meglio un'Aprilia in stato di grazia per infilare la Ducati di Bagnaia a metà gara, prendere il largo e trionfare in solitaria davanti al proprio pubblico. Pecco è bravo a resistere agli assalti dell'altra RS-GP di Vinales nel finale e a strappare un 2° posto che gli consente di allungare a + 66 su Martin (5° al traguardo) in vetta alla classifica iridata. Chiude 8° Bezzecchi con la Ducati VR46, infilato all'ultima curva dalla Pramac di Zarco.

Arriva dunque la rivincita per Aleix, che dopo l'incredibile beffa del 2022 (quando buttò all'aria il secondo posto perché convinto che la gara fosse finita con un giro d'anticipo) si toglie la soddisfazione di tagliare il traguardo impennando davanti ai tifosi in delirio.

Troppa Aprilia anche per la Desmosedici di Bagnaia, fin qui assoluto dominatore del campionato, che dopo una partenza perfetta dalla pole e qualche giro in testa deve arrendersi allo strapotere della moto di Noale, davvero in grande spolvero sul circuito catalano. Il pilota di Chivasso conquista comunque il suo primo podio a Montmelò dopo 11 anni nel Motomondiale. In nona posizione il compagno di team Bastianini, che nella gara di domenica dovrà scontare 3 posizioni di penalità in griglia (scatterà 14°) per una sorta di "impeding" ai danni di Pol Espargaro nelle libere di venerdì.

In quarta posizione, a interrompere la sfilza di moto italiane, si piazza la Ktm di Binder, mentre l'Aprilia RNF di Oliveira (6°) finisce a sandwich tra le due Ducati Pramac di Martin e Zarco. Giornata invece più complicata per le VR46 di Bezzecchi e Marini, con il primo che non va oltre l'ottava piazza e il secondo che deve accontentarsi della dodicesima dopo una qualifica molto complicata. Subito dietro di lui Fabio Di Giannantonio.

La top 10 è chiusa invece da Alex Marquez con la Ducati Gresini, seguito dal fratello Marc alle prese con una Honda sempre più in crisi. Giornata disastrosa anche per Fabio Quartararo con la Yamaha: il campione del mondo 2021 chiude addirittura 18°, mentre fa leggermente meglio il compagno di team Morbidelli, 15°.