MotoGP Spagna: Quartararo in pole, le Ducati di Marquez e Bagnaia completano la prima fila

Sarà Fabio Quartararo a partire in pole position nella Sprint Race e nel GP di Spagna, quinta tappa del Mondiale MotoGP 2025. Un vero e proprio sussulto d'orgoglio per la Yamaha e per il francese, che non scattava davanti a tutti dal GP d'Indonesia del 2022. Al suo fianco in prima fila ci saranno le Ducati ufficiali di Marc Marquez e Francesco Bagnaia, mentre in seconda scatteranno quella del team Gresini di Alex Marquez, quella del team VR46 di Franco Morbidelli e la Ktm Tech 3 di Maverick Vinales.