MotoGP Spagna, Binder: "Contento del podio". Miller: "Dimostreremo di avere la moto migliore"

GP SPAGNA

Altro doppio podio per le KTM a Jerez de la Frontera, con l'australiano che avverte: "Stiamo arrivando"

Brad Binder e Jack Miller si prendono la scena con KTM nel GP di Spagna a Jerez, con l'ennesima doppietta col secondo e terzo posto alle spalle di Bagnaia. Il sudafricano, nonostante il sorpasso di Pecco a tre giri dal termine, è comunque soddisfatto: "Oggi è stata una gara fantastica, sono molto contento del podio e di quello che ho fatto. Ho cercato di fare del mio meglio per gestire, all'ultimo ho portato a casa il giro veloce anche se Bagnaia mi ha superato. Ringrazio il team, ci ritroviamo la prossima settimana".

"Ho spinto sin dall'inizio, c'era chi aveva il passo migliore e perdevo il mio vantaggio. Bagnaia mi ha portato al limite, ho provato a stargli dietro ma non ci sono riuscito" ha detto il sudafricano che ha poi aggiunto: "Andiamo a Le Mans, ci piace come pista. Io e Miller abbiamo fatto una bella gara, abbiamo battagliato e ora vediamo cosa ci attende nel futuro".

Entusiasmo e soddisfazione anche per Miller: "È stata lunga anche oggi con la bandiera rossa, a un certo punto mi sono reso conto che gli altri fossero davvero veloci. Non so cosa sia successo, abbiamo messo giri veloci uno dietro l'altro. Binder ha guidato bene, Pecco è stato super e sono davvero contento di essermi divertito e di far parte del podio. Siamo qua e speriamo di rimanerci ancora".

L'australiano ha poi aggiunto: "È stata una bella battaglia in generale, c'è stata bagarre e spero che tutti se la siano goduta. È stata lunga, ma sono soddisfatto del doppio podio. Stiamo arrivando, ci stiamo avvicinando sempre di più al risultato e non mancheranno di certo i giorni difficili. Ma i ragazzi stanno lavorando duro e dimostreremo di avere la migliore moto. Contatto con Bagnaia? Forse ha avuto un bloccaggio, non me l'aspettavo, ma se non avesse preso la "penalità" non mi sarei lamentato".