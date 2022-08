MotoGP Silverstone, Vinales: "Sempre più forti". Miller: "Buon modo per ricominciare"

MOTOGP SILVERSTONE

Un podio tutto "italiano" per la MotoGP, con Ducati e Aprilia che firmano i tre gradini in una domenica emozionante

Silverstone, una domenica "all'italiana"





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La dodicesima tappa stagionale della MotoGP, quella del GP di Gran Bretagna, porta la firma dell'Italia. Se a vincere è stato Francesco Bagnaia, a seguirlo sul podio sono state altre due moto italiane, l'Aprilia di Maverick Vinales e la Ducati del collega Jack Miller. Proprio lo spagnolo in sella alla RS-GP di Noale ha sorriso ed esultato per il grande risultato ottenuto col secondo posto finale: "Ho spinto al massimo per tutta la gara, all'inizio non riuscivo ad andare bene e tutti sono passati, ma avevo un buon ritmo e ho rimontato abbastanza velocemente".

"Ho attaccato Bagnaia negli ultimi giri, ma la prossima volta dobbiamo iniziare meglio e spingere sin da subito perché abbiamo un buon ritmo. Sono molto contento perché l'Aprilia sta lavorando molto bene, siamo sempre più forti e i risultati stanno arrivando. Questa è la strada giusta per noi" le parole di Vinales.

Terzo posto e tanta soddisfazione anche per Jack Miller: "Sono contento del risultato, avrei preferito arrivare secondo ma Vinales è arrivato quando stavo soffrendo. Forse ho sbagliato la scelta della gomma, ho cominciato a perdere tanto e non è stato uno stile di guida efficace. Sono riuscito comunque a rimanere con gli altri per conquistare un podio che è un buon modo per iniziare la seconda parte della stagione".