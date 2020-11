MotoGP sempre più italiana: ufficiale, Marini e Bastianini al team Esponsorama

SEMPRE PIU' ITALIA

La stagione 2021 della MotoGP parla sempre più italiano. Dal team Esponsorama Racing, l'attuale Avintia, arriva infatti l'ufficialità dell'ingaggio di Luca Marini ed Enea Bastianini, piloti di punta di Moto2 che sono in lotta per il titolo Mondiale. Una notizia attesa da settimane per i due che andranno ad arricchire sempre più la folta presenza italiana nei box della MotoGP che, per la stagione che verrà, potrà contare anche su Bagnaia, Morbidelli, Rossi e Petrucci. ufficio-stampa

Un grande traguardo, quello dell'approdo in MotoGP, accolto con entusiasmo dal direttore sportivo di Esponsorama Ruben Xaus: "Sono fiero di averli con noi, stanno facendo molto bene e sono orgoglioso".

"Correre in MotoGP è per me un sogno che si avvera e sono contento di poterlo fare con Ducati, di cui sono un grande fan sin dai tempi in cui correva il mio idolo Casey Stoner. Sarà sicuramente un passo importante che mi spingerà a crescere molto e vorrei poter fare questo salto da Campione del Mondo Moto2, anche se ovviamente non sarà facile" il commento di Bastianini.

Soddisfazione anche per Luca Marini, fratello minore di Valentino Rossi, per il quale prosegue l'avventura col team Sky VR46 dopo l'accordo firmato con Esponsorama negli scorsi giorni: "Avere questa grande opportunità di correre in MotoGP nel 2021 è per me un sogno che si avvera, è il desiderio che ha ogni pilota fin da bambino".

"In questi anni con lo Sky Racing Team VR46 ho accumulato tanta esperienza, e grazie a loro sono cresciuto e ho centrato i miei primi risultati importanti. Adesso siamo in una fase cruciale della stagione Moto2 e continueremo a lavorare sodo per raggiungere il massimo obiettivo, prima di affrontare questa nuova emozionante avventura insieme a Ducati e al team Esponsorama Racing" ha concluso.