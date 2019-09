MotoGP San Marino, Vinales guida la carica Yamaha nelle Libere 2

di

DANIELE PEZZINI

Maverick Vinales è il pilota più veloce al termine delle prime due sessioni di libere del GP di San Marino, tredicesima tappa del Motomondiale. Lo spagnolo ha girato in 1'32''775, in un turno dominato dalle Yamaha: 2° Quartararo a + 0''057, 4° Valentino Rossi (dietro alla Honda del solito Marquez) a + 0''695, 5° Morbidelli a + 0''749. Più staccate le Ducati: 7° e 8° tempo per Petrucci e Dovizioso, momentaneamente al Q2 anche la wild card Pirro. Si corre nella terra dei motori ansa

Le Yamaha provano dunque a fare la voce grossa. La FP2 di Misano ha sorriso alla casa di Iwata, che è riuscita a piazzare quattro moto nelle prime cinque posizioni, con il solo Marquez capace di guastare la festa delle M1. Il leader del Mondiale ha chiuso a + 0''396 dalla vetta, ma senza montare la soft nuova per il time attack finale, confermandosi come uno dei grandissimi favoriti per il weekend romagnolo. Sensazioni più che positive, in ogni caso, per Vinales e Quartararo, che oltre a un giro super hanno anche messo in mostra un ottimo passo, candidandosi a un ruolo da protagonisti per la gara. Valentino ha chiuso al quarto posto, ma con un distacco di quasi 7 decimi e senza riuscire a ripetere tempi strepitosi in sequenza come fatto dai due compagni di marca. Per soddisfare le aspettative della marea gialla giunta a Misano (e centrare un podio che manca ormai da metà aprile) servirà probabilmente ancora un po' di lavoro.

Discorso simile anche in casa Ducati: Petrucci ha chiuso con il 7° tempo, Dovizioso con l'8°, appena 98 millesimi più lento del compagno. Entrambi, però, si sono visti rifilare un distacco attorno al secondo, girando addirittura più lenti della KTM di Pol Espargaro (6° a + 0''849). Per ripetere i risultati delle ultime due stagioni (entrambi a podio nel 2017, vittoria di Dovi nel 2018) ci vorrà certamente di più.

Nella top 10 della FP2 hanno chiuso anche Alex Rins con la Suzuki e Cal Crutchlow con la Honda LCR, ma al momento tra i qualificati direttamente al Q2 ci sono Aleix Espargaro con l'Aprilia e Michele Pirro con la terza Ducati ufficiale, grazie ai tempi fatti registrare in mattinata. Il pilota pugliese aveva centrato il 5° crono del pomeriggio, ma il tempo gli è stato poi cancellato ed è rimasto buono quello della FP1. Ancora in difficoltà invece le Ducati Pramac, con Bagnaia e Miller che hanno chiuso rispettivamente 14° e 16°.

Piccolo passo in avanti anche per il convalescente Jorge Lorenzo, che è risalito al 17° posto, migliorando di oltre un secondo il tempo della mattinata. Il maiorchino ha chiuso a + 1''364 dalla vetta, tenendosi dietro, tra gli altri, anche Andrea Iannone con l'Aprilia, addirittura 21° nel combinato.

