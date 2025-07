Oltre 900 iscritti alla DoloMyths Run di Canazei. Moia in cerca del riscatto, tanti altri big in gara

Superata quota 920 iscritti alla DoloMyths Run, in programma sabato 12 e domenica 13 luglio in Val di Fassa con un format di tre gare: trail di 42 km, junior di 12 km e la regina sky di 22 km. Oltre ai numeri è pressoché definito anche il lotto dei pretendenti per aggiudicarsi i podi in palio, in rappresentanza di 20 nazioni.

Su tutti c’è sicuramente un atleta che ha un conto aperto con la skyrace, ovvero il friulano di Gemona Tiziano Moia, che lo scorso anno si è visto sfuggire la sua prima vittoria a seguito di una caduta in discesa a pochi chilometri dal traguardo. Si è preparato accuratamente per non ripetere lo stesso errore. Indosseranno poi il pettorale il lecchese Andrea Rota, Simone Giolitti, tesserato con la Polisportiva Valle Varaita, Federico Presa e la giovane valtellinese Alice Testini per il team Salomon. Sulla 42 km saranno in gara poi il lombardo di Galbiate Alessandro Riva, il trentino di Mori Christian Modena, l’under 23 Didier Chaberge e la promettente emiliana di Ramiseto Camilla Rizzardi. Per quanto riguarda la 12 km junior, interessante la presenza dell’agordino Luca Cagnati, ma pure il campione italiano di corsa in montagna Isacco Costa e il vincitore della prima edizione della competizione fassana, il gardenese Samuel Demetz. Per quanto riguarda il team New Balance sarà in gara una sola atleta, la lecchese Martina Bilora, che lo scorso anno nella sfida skyrace fece il secondo miglior tempo assoluto in discesa. Il team La Sportiva sarà rappresentato dal bresciano Diego Angella, sul podio dodici mesi fa nel trail e dall’altoatesino Luca Pescollderungg, mentre alla Sky di domenica saranno sicuri protagonisti il fiemmese Stefano Gardener e il gardenese Alex Oberbacher. Interessante poi la presenza del bergamasco di Bonate Sopra Lorenzo Rota Martin del Team Scarpa e del forte brianzolo Luca Del Pero, dominatore della Calmorro Skyrace lo scorso aprile. Fra gli altri atleti al via da segnalare il premanese Mattia Tanara, il trentino di Molveno specialista dello skialp Federico Nicolini, e il fassano Mauro Rasom, che punta ad un altro podio nella 12 km junior del sabato.

La DoloMyths Run, per quanto riguarda la skyrace di domenica, vista la sua storia fatta di ben 26 edizioni, ha un ulteriore valore per chi proverà l’assalto ai record, anche se non sarà per nulla facile. Il migliori tempi assoluti sono del fuoriclasse spagnolo Kilian Jornet Burgada, che nel 2013 fissò il cronometro sul tempo di 2h00’11”, dopo un epico testa a testa con l’italiano Marco De Gasperi, quindi quello della svizzera Judith Wyder stabilito nel 2019 con 2h18’51”. Il miglior tempo in salita, da Canazei al Piz Boè, lo detiene lo stesso Kilian con 1h16’00” e in campo femminile dalla svizzera Maude Mathys, che nel 2019 transitò per prima sul Piz Boè dopo 1h25’41”.

Il miglior tempo in discesa dal Piz Boè al traguardo lo ha fatto registrare sempre Judith Wyder nel 2019, impiegando 49’25”, mentre dura da moltissimo tempo il record in discesa maschile. Lo fece registrare nel 2007, l’italiano Fabio Bonfanti con soli 43’35”.

Per quanto riguarda il programma dell’evento, ha subito qualche piccola modifica. Alle 10 di venerdì 11 luglio aprirà i battenti l’Expo Village nel Parco di Canazei, che rimarrà attivo sino a domenica pomeriggio, con ufficio gare presso la Sala consiliare in piazza Marconi a Canazei. Briefing del Fassa Trail alle 18.30 in piazza. Sabato la 12K e la 42K partiranno in contemporanea da piazza Marconi a Canazei alle ore 7,00, l'arrivo dei primi concorrenti è previsto verso le 11, premiazioni alle 17.30 e briefing della skyrace alle 18.30. Il tutto in piazza Marconi, con a seguire aperitivo e musica con Dj Dani. Domenica la sfida sky con start alle ore 8.15, arrivo dei primi concorrenti maschi verso le 10.15, le prime donne alle 10.30. Alle 14 la premiazione in piazza.

Chi volesse ancora iscriversi lo potrà fare direttamente a Canazei il giorno prima delle gare alle quali intende partecipare.