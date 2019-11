MotoGP, Rossi sorride: "Buon inizio, ma dobbiamo lavorare per la gara"

LE REAZIONI

Valentino Rossi ha vissuto un venerdì positivo, con un 5° posto che fa ben sperare per domenica. "E' stata una buona giornata, già da questa mattina mi sono trovato bene con la moto e sono riuscito a guidare bene. Le Yamaha sono state molto competitive, ma lo sono sempre state nelle ultime gare. Avere un buon feeling è la prima cosa per mantenere un passo costante fino alla fine. Che è quello che ci è mancato nelle ultime gare", ha detto.

"Sono stato già abbastanza veloce, soprattutto nella FP2 ho avuto un buon passo e fatto un buon giro con le gomme medie. Poi ho messo la soft e ho chiuso quinto totale che è molto importante. Però ho fatto solo 6 giri e siamo sempre molto preoccupati per la gomma posteriore. Dobbiamo continuare a lavorare così per cercare di stressare la moto il meno possibile", ha aggiunto Rossi.

Marc Marquez ha chiuso al sesto posto, ma resta comunque l'uomo da battere. "E' stata una giornata impegnativa, proprio nel primo o nel secondo giro della giornata sono stato protagonista di un grosso salvataggio. Probabilmente è stato uno dei migliori della stagione. Quindi ho deciso che era meglio essere al sicuro, spegnere la moto e tornare al box. Il team ha poi risolto il tutto e, alla fine, non è stato un grosso problema, così in seguito siamo stati in grado di lavorare normalmente. Nel pomeriggio abbiamo lavorato sul nostro ritmo di gara e non è stato poi così male. Penso che siamo secondi o terzi in questo momento in termini di ritmo. Il team è concentrato sulla fine della stagione, ma abbiamo anche un occhio al 2020 e abbiamo provato alcune idee oggi", le parole dello spagnolo.