MotoGP, Rossi: "Podio sarà difficile, dovrò fare tutto bene". Delusione Dovizioso

GP BRNO

La domenica di Valentino Rossi sul circuito di Brno partirà dalla quarta fila. Il "Dottore", che in qualifica non è riuscito ad andare oltre il decimo tempo, è chiamato alla rimonta: "Il podio è difficile, ma bisogna comunque provarci in tutti i modi e provare comunque a fare una bella gara e partire forte per stare attaccato a quelli davanti perché il passo l'ho. Dovrò fare tutto bene". GP Brno, Zarco conquista la pole Getty Images

"Il passo è buono, speravo di arrivare almeno in terza fila. Quartararo e Morbidelli sono davvero molto bravi e sono anche ben organizzati. In più hanno uno sponsor con tanti soldi e bisogna ammettere che anche quello è importante. La Yamaha da un grandissimo supporto ai team satelliti a livello anche di ingegneri giapponesi. Non è assolutamente un team di secondo piano" ha spiegato.

Per Rossi la differenza tra la Yamaha ufficiale e quella del team Petronas "oggi l'hanno fatta i piloti, Franco e Quartararo hanno guidato meglio". "Io ho parlato tanto con Yamaha della decisione di continuare anche l'anno prossimo e loro sono contenti. Ho parlato anche con i giapponesi e loro mi daranno supporto vero e quindi la moto è buona e anche il team. Avere tre moto clienti davanti è una cosa molto particolare" ha concluso Rossi.

Tutt'altro che soddisfatto invece Andrea Dovizioso la cui qualifica si è chiusa in Q1 con il 18° tempo: "E’ stata una giornata un po’ particolare. Sinceramente non so cosa sia successo oggi pomeriggio in qualifica, perciò dovremo studiare bene i dati per capire quale sia stato il problema. Ovviamente sarebbe stato importante riuscire a partire nelle prime posizioni".

"Il nostro passo gara è in linea con quello dei migliori piloti, ma in gara il consumo della gomma posteriore metterà in difficoltà tutti. Ora ci impegneremo al massimo per essere pronti per domani” ha concluso Dovi.