MotoGP, Quartararo scivola e Zarco conquista la pole a Brno

GP BRNO

di

LUCA BUCCERI

Un super Johann Zarco conquista la pole position nel GP della Repubblica Ceca a Brno. Il francese, che ha girato in 1'55''687, si piazza davanti al connazionale Fabio Quartararo, scivolato nel corso dell'ultimo giro che gli avrebbe potuto regalare il miglioR crono. Terzo tempo per Franco Morbidelli, Valentino Rossi partirà invece dalla decima posizione. Malissimo Dovizioso in Q1, il ducatista partirà dalla diciannovesima posizione in griglia. GP Brno, Zarco conquista la pole Getty Images

Pazzesco quanto successo a Brno in qualifica. Ad avere la meglio è la Ducati del team Avintia guidata da Johann Zarco che beffa "El Diablo" Quartararo strappandogli quella che poteva essere la terza pole position in altrettante gare corse in stagione. Il francese del team Petronas ha provato fino agli ultimi secondi ad acciuffare il miglior tempo con tanto di time attack a pochi istanti dalla bandiera a scacchi, ma nell'ultimo settore la fretta di tagliare il traguardo gli ha giocato un brutto scherzo. Giù in curva, l'attuale leader del Motomondiale si dovrà accontentare della seconda posizione in griglia, alle sue spalle il compagno di scuderia Franco Morbidelli.

Sorprendono anche i fratelli Espargaro. Quarto posto per Aleix con la sua Aprilia, sesto per la KTM di Pol che partirà in seconda fila al fianco di Maverick Vinales (5°). Per Valentino Rossi sarà invece quarta fila, con un decimo tempo che vedrà il "Dottore" rincorrere per la conquista del suo 200° podio.

Se la Desmosedici di Petrucci partirà ottava, ben peggio ha fatto quella di Andrea Dovizioso che in Q1 era l'osservato speciale. Per Dovi sessione di qualifica da dimenticare e 18° tempo davanti a Smith e alle Honda di Bradl e Alex Marquez. Un fine settimana terribile per il ducatista che è chiamato ad una rimonta eccezionale per mettersi alle spalle tutti i problemi emersi in questi giorni.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI BRNO