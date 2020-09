MotoGP, Rossi: "Più forti dopo i test, stavolta voglio il podio"

Dietro al sorriso di facciata, Valentino Rossi ha mal digerito il quarto posto nella prima gara di Misano, bruciato all'ultimo giro da Mir e alle spalle anche dei due suoi pupilli Morbidelli e Bagnaia. Per questo nella corsa-bis in programma domenica, l'obiettivo è chiaro: salire sul podio per la seconda volta in stagione e restare in corsa per quel titolo della MotoGP che sarebbe il suo decimo nel Motomondiale.