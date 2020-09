MotoGP, Rossi: "Nelle prossime ore firmo con Petronas"

ANCORA IN PISTA

Mancano i comunicati e gli annunci di rito, ma la conferma è arrivata dal diretto interessato: Valentino Rossi firmerà con il team Yamaha Petronas e correrà nel Motomondiale per un'altra stagione. Il Dottore lo ha detto ai microfoni di Sky alla vigilia del weekend di Barcellona: "Il contratto con Petronas è definito, lo firmerò nelle prossime ore e daremo l'annuncio questo weekend". L'accordo sarà di un solo anno e insieme al Dottore nel team malese arriveranno anche lo storico telemetrista Matteo Flamigni, il capotecnico David Munoz e il coach Idalio Gavira.

L'accordo, che arriva al termine di un lunghissimo negoziato, sarebbe stato definitivamente trovato settimana scorsa a Tavullia, nella sede di una delle aziende di proprietà di Valentino. Dal 2022 Rossi dovrebbe essere presente nel paddock come manager del team VR46, che pianifica di sbarcare in MotoGP al termine della prossima annata, come squadra satellite di Suzuki o Aprilia.