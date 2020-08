MotoGP, Rossi e Vinales puntano al primo successo stagionale in Austria

MOTOGP IN AUSTRIA

STEFANO GATTI

Dopo aver dato il via al Mondiale di Formula Uno a luglio con un doppio GP, il Red Bull Ring di Spielberg si prepara ad ospitare la quarta e la quinta tappa della MotoGP con due appuntamenti "ferragostani", destinati a dare un volto preciso ad una stagione che conta attualmente su quattordici prove. Yamaha guida le classifiche Piloti e Costruttori ma il team ufficiale di Rossi e Vinales insegue ancora la prima vittoria.

Scattato a luglio alle temperature "africane" di Jerez, proseguito tra le foreste e le ondulazioni di Brno, il Motomondiale si appresta a vivere un Ferragosto dal sapore ancora "mitteleuropeo" con il Gran Premio d'Austria di domenica 16 e quello della Stiria di domenica 23 al Red Bull Ring di Spileberg. Appuntamenti ai quali Fabio Quartararo chiede un ritorno sul gradino più alto del podio dopo il mezzo passo falso in Repubblica Ceca, nei quali il suo compagno di squadra Franco Morbidelli punta al primo successo dopo il secondo posto di Brno e dove il sudafricano Brad Binder (quinto nel Mondiale con 28 punti, gli stessi di Johann Zarco) cercherà di ripetere l'exploit di domenica scorsa, per regalare alla KTM la vittoria sulla pista di casa. Motivazioni alte, anzi atissime, anche per chi non ha ancora saputo pienamente approfittare dell'assenza del cannibale Marquez. Come il ducatista Andrea Dovizioso (terzo con 31 punti, come Morbidelli) e i due piloti del team ufficiale Yamaha Rossi e Vinales, fin qui piuttosto in ombra rispetto a Quartararo e Morbidelli con le M1 Petronas.

Alla caccia del podio numero 200 della carriera dopo il terzo posto al GP d'Andalusia, Valentino non si sbilancia troppo sulle proprie chances ma ha bisogno di una performance di vertice per migliorare il suo settimo posto della generale con 27 punti (uno in meno della coppia Binder-Zarco), a pari merito con Takaaki Nakagami, vale a dire poco meno di metà dei 59 che permettono a Quartararo (al quale Rossi cederà il posto nel team Factory la prossima stagione) di occupare la testa della classifica,

"Sicuramente l'atmosfera in Austria sarà molto diversa dalle prime gare, perché sembra che le temperature saranno più basse rispetto a quanto abbiamo trovato in Spagna e a Brno. Questo porterà vantaggi e svantaggi, ma in ogni caso per noi sarà molto importante essere ancora competitivi. Faremo il massimo. L'anno scorso ho fatto una buona gara. Sono partito dalla quarta fila e ho concluso al quarto posto, non lontano da Quartararo e dal podio, riuscendo a finire davanti a Vinales e Rins, quindi non così male. Ma ogni anno è una storia diversa".

Diciassette sono invece i punti che Maverick Vinales pagara attualmente a Quartararo nella generale. Secondo alle spalle del giovanissimo francese nei due GP di Jerez, lo spagnolo non ha saputo approfittare della giornata di scarsa vena del leader a Brno, rimediando anzi altri sette punti di ritardo: per un totale di 59 a 42, appunto.

"A Brno non ho avuto le sensazioni migliori, ma quello che è successo finora non è importante. Sono totalmente concentrato sul gran premio d'Austria e sono fiducioso: sappiamo che il circuito di Spielberg ha molte curve secche ed è importante avere una rapida accelerazione: è una pista difficile, lo scorso anno abbiamo fatto un buon lavoro ma abbiamo avuto molti problemi con il degrado delle gomme, una cosa su cui dobbiamo lavorare. Se facciamo un buon lavoro, possiamo fare un buon weekend",