MotoGP, Rossi e Dovizioso a Valencia per il riscatto

ULTIMO ATTO

La stagione di Andrea Dovizioso e Valentino Rossi è stata al di sotto delle aspettative, anche se per motivi diversi. Il ducatista non è riuscito a contrastare Marquez nella corsa al titolo, mentre il pilota della Yamaha non è praticamente mai stato in grado di inserirsi nella lotta per la vittoria di un GP. Valencia, ultimo atto del campionato MotoGP, è quindi l'ultima possibilità per chiudere bene la stagione e iniziare a pensare al 2020. Cervera ai piedi dei fratelli Marquez tw

Soprattutto da parte di Rossi. "Il GP conclusivo del 2019 è arrivato. Non è stata una stagione facile, ma siamo migliorati nelle ultime gare. In Malesia abbiamo disputato una buona corsa e cercheremo di fare lo stesso a Valencia, vogliamo provare a salire sul podio. Dopo l'ultimo GP avremo due test, uno a Valencia e uno a Jerez, Saranno settimane molto importanti. Faremo del nostro meglio", ha promesso il pesarese.

Chiudere con una vittoria è l'obiettivo di Dovizioso. “Il circuito di Cheste non è mai stato troppo facile per noi, anche se è vero che l'anno scorso abbiamo ottenuto una bella vittoria in condizioni di pioggia, a dimostrazione che tutto può accadere. A livello personale, voglio davvero finire la stagione con un buon risultato e con la consapevolezza di avere dato il massimo fino alla fine. Il livello del campionato è sempre più alto, e lo abbiamo visto soprattutto nelle ultime tre gare fuori Europa, ma confido nel buon lavoro che stiamo facendo per chiudere il campionato in bellezza, ha commentato il forlivese.