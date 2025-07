MotoGp, riecco Martin: "Torno dopo mesi difficili. E resto in Aprilia nel 2026"

Il ritorno del campione del Mondo. Brno 2025 è la tappa della MotoGp in cui dopo mesi di infortunio e assenze si rivede il detentore del titolo, Jorge Martin, pronto a ripresentarsi in pista e (ri)cominciare con l'Aprilia. A dirlo è lo stesso spagnolo nella conferenza stampa di presentazione: "Sono felice di essere qui, sono stati mesi molto difficili ma sono felice di essere qui. E annuncio che resterà in Aprilia anche nel 2026". Un rapporto iniziato male e complicato, ma destinato a continuare visto che il team non gli ha permesso di attivare la clausola per liberarsi. "Li capisco - dice l'iberico - avrei potuto continuare questa battaglia ma nella vita bisogna prendere delle decisioni e io ho preso quella di continuare un'altra stagione. Possiamo continuare ad amarci, il team sta migliorando e questo mi ha fatto cambiare idea. Non sento di dover chiedere scusa, ma se vinceremo insieme ringrazierò Rivola per avermi tenuto qui".



Spazio, poi alle condizioni fisiche, tutte da scoprire e testare: "Mi sento meglio rispetto ad altri momenti, ho approfittato del riposo, lavorando sul mio posizionamento e penso che dovrò fare ancora tanto. Nessuno può capire cos'avevo in testa, ho preso le scelte migliori in questi mesi. Non posso dire che sarà subito tutto rose e fiori, ma io farò del mio meglio per continuare. Sono preparato, quello che è successo mi aiuterà per il resto della mia carriera. Ma è impossibile sapere quando potrò tornare a lottare per il podio e per le vittorie. Sono qui per recuperare al meglio e competere, era importante tornare prima della pausa estiva. Sono certo di poter tornare al mio livello, bisogna capire quello di quest'anno del resto dei piloti. Ho perso qualcosa come 6000 km, devo ritrovare tempo e ritmo. Poi chissà dove sarò domani". Al termine della conferenza, la sala stampa gli ha riservato un lunghissimo applauso.