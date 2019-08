MotoGP Repubblica Ceca, Marquez: "Che rischio, ma è stato un colpo da k.o. alla Tyson"

Marc Marquez si gode la pole conquistata a Brno, un vero e proprio capolavoro vista la scelta di scendere in pista con le slick con pista ancora molto bagnata: "Questa pole? È stato un k.o. alla Mike Tyson! Bisogna sempre affondare il colpo e farlo dopo le vacanze vale ancora di più. Oggi abbiamo messo a segno il primo, ma sarebbe domani quello importante. Onestamente se ci penso adesso ho preso troppi rischi per quella che è la mia situazione in campionato - ha detto lo spagnolo, che domina il Mondiale con 58 punti di vantaggio su Dovizioso - Ma io sono così. Mi sono fermato ai box e ho visto che c’era qualche possibilità con le slick. Le ho messe, ma poi ha cominciato a piovere un’altra volta. Però ho preso il rischio, ho fatto due giri concentrato al 100% e ne è uscita una pole un po’ diversa. Ero agitato al massimo perché sapevo che se fossi caduto al box mi avrebbero ammazzato...Ma volevo la pole a ogni costo. Lo so che è stato un rischio eccessivo, ma è andata così".

Gli rende merito Andrea Dovizioso, comunque soddisfatto del suo quarto crono: "Marc e Jack (Miller, anche lui in pista con le slick, ndr) hanno fatto un capolavoro. Si sono presi un bel rischio a scendere in pista con le slick, ma ha pagato. Io rifarei la stessa cosa comunque, sapevo come fare un bel giro con le rain e tutto sommato l'ho fatto. Era troppo facile fare un errore e cadere oggi. Siamo in seconda fila e sono contento, anche perché sull'asciutto siamo abbastanza veloci. Oggi non abbiamo provato gli assetti però, vedremo come andrà il warmup. Penso che siamo in linea con il passo di Marc comunque, ma dipenderà molto da che tipo di gomme useremo, perché c'è tanta differenza di grip tra medie e soft al posteriore. Marc dice che punta al podio? Lo dice sempre...è vero che siamo più o meno allo stesso livello, ma lui sa benissimo di essere molto a posto".

È stata una giornata di liberazione per Johann Zarco, che per la prima volta in stagione ha centrato il Q2 con la sua KTM e si è addirittura tolto la soddisfazione di centrare la prima fila: "Soffro ancora, perché abbiamo iniziato venerdì con un passo lento e non riesco a sfruttare al meglio la moto sull'asciutto. Abbiamo tanti punti su cui lavorare, è una situazione difficile. Stamattina sul bagnato non sono partito con un grande passo, ma nel pomeriggio ho trovato un po’ di ritmo. Nel Q1 ho aspettato che le gomme fossero un po’ più fredde per spingere e ha funzionato bene, nella Q2 per me non era possibile passare alle slick. Visto che non gestisco bene la moto sull’asciutto mi sono detto di tenere le gomme da bagnato. Ho provato un unico giro ed è stato sufficiente per essere in prima fila. Siamo contenti".