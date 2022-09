MotoGP, Quartararo: "Sto meglio, a Motegi lotterò come sempre"

VERSO IL GIAPPONE

Il francese nella morsa di Bagnaia ed Espargerò: "L'abrasione al petto sta guarendo"

Bastianini turista a Tokyo













1 di 8 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sembrava avere il Mondiale in pugno, il secondo consecutivo, e invece adesso Fabio Quartararo si ritrova con la Ducati di Pecco Bagnaia a 10 punti e l'Aprilia di Aleix Espargarò a 17. La sfortuna e una Yamaha non all'altezza delle altre moto, hanno complicato i piani del francese, che si ritrova nella morsa dei rivali italiani e arriva a Motegi con i danni fisici e morali della caduta di Aragon.

Vedi anche Motogp Volata finale al via in Giappone: Quartararo, la solitudine dei numeri uno "Prima di tutto, voglio ringraziare i tifosi per i loro auguri di pronta guarigione. Io sto meglio. L'abrasione al petto sta guarendo. Non sarà facile, ma sto facendo di tutto per essere al massimo per la gara e lottare per la vittoria. Sto sempre spingendo al 100% indipendentemente da dove corriamo e dalle circostanze che ci sono ed è ciò che continuerò a fare anche questo weekend", le parole di Quartararo.