MotoGP, Quartararo: "Sorpreso per la pole". Vinales e Bagnaia soddisfatti

GP ANDALUSIA

Prosegue il momento d'oro di Fabio Quartararo che, nel secondo fine settimana consecutivo a Jerez, conquista l'ennesima pole position. "E' stata una qualifica difficile, non pensavo di essere riuscito ad ottenere la pole" ha commentato il pilota francese che il prossimo anno guiderà la Yamaha ufficiale. Vinales, suo prossimo compagno, è pronto a dargli filo da torcere: "Peccato per il giro cancellato, mi sento bene". MotoGP, ancora pole per Quartararo ufficio-stampa

Proverà a ripetersi anche questo fine settimana Fabio Quartararo che, dopo il successo nel primo round della stagione, vuole fare doppietta nel GP d'Andalusia. Il francese, nonostante la prestazione super, si è detto sorpreso di aver conquistato la pole: "E' stata una qualifica difficile, il feeling con la moto è buono ma per le qualifiche è stato complicato. Sono contento di questa pole, non pensavo di aver ottenuto il primo tempo, magari un secondo o un terzo. Sono sorpreso e contento".

"E' la nostra quarta pole consecutiva, oggi non me l'aspettavo perché non mi sentivo bene. Dobbiamo stare concentrati su domani, dobbiamo fare una partenza buona e tenere il passo che abbiamo avuto in libere 4. Senza Marquez è un'altra opportunità, ma tra noi c'è rispetto e speriamo che tutti possano stare bene" ha proseguito Quartararo.

Vedi anche Motogp Quartararo in pole per il secondo Gp del Motondiale mentre Marquez abbandona l'impresa rientro-lampo VINALES: "SODDISFATTO, DOMANI NESSUN ERRORE"

Un pomeriggio da ricordare per la Yamaha che piazza al secondo posto la moto ufficiale di Maverick Vinales: "E' stato un peccato per l'ultimo giro cancellato, ma sono soddisfatto perché abbiamo fatto passi avanti rispetto allo scorso weekend. Adesso ci tocca pensare alla gara, io mi sento molto bene. Proverò a spingere al massimo, cercherò di non fare nessun errore".

A prendersi la scena, in quel di Jerez, ci ha provato fino all'ultimo anche Marquez, costretto poi al forfait. Per Vinales l'otto volte campione del Mondo "è stato coraggioso nel provarci, in questo campionato è importante non perdere nessun punto".

BAGNAIA: "PASSI AVANTI, GRAN LAVORO"

Soddisfazione anche per Pecco Bagnaia che ha conquistato il terzo tempo e partirà dalla prima fila: "Sono felice, siamo riusciti a fare quello che non abbiamo fatto settimana scorsa. Stiamo facendo un lavoro ottimo soprattutto per il passo gara, abbiamo fatto passi in avanti e sono molto contento. La gara è una cosa a sé e questa volta partiremo più preparati". "L'anno scorso è stata dura, ma non abbiamo mollato. In questi weekend abbiamo fatto un gran lavoro".