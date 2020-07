MotoGP, Quartararo si prende una pole da record a Jerez

GP SPAGNA

E' firmata Fabio Quartararo la prima pole 2020 della MotoGP. A Jerez il francese della Yamaha è stato il più veloce con il tempo record di 1'36"705, beffando all'ultimo tentativo Vinales (Yamaha) e Marquez (Honda), staccati entrambi di poco più di un decimo. Apre la seconda fila Bagnaia con la migliore Ducati, mentre Rossi chiude solo 11°. MotoGP, è di Quartararo la prima pole del 2020

























































































































































Come dodici mesi fa (anzi, un paio in più visto il posticipo causa Covid-19)), Quartararo si è dimostrato il re delle qualifiche in Andalusia, ritoccando la sua stessa pole 2019 di quasi due decimi e stabilendo il giro più veloce di sempre. A conferma che il pilota della Costa Azzurra sarà un osso duro per Marquez. Il campione del mondo ci ha provato in tutti i modi (centesima prima fila in carriera per lui), ma alla fine si è arreso anche a Vinales, che dal canto suo stava pregustando un risultato forse inatteso, ma che dimostra come la M1 in Spagna sia a suo agio.

Non quella di Rossi, purtroppo, visto che Valentino è uscito dalla Top 10, accusando un ritardo di oltre 1" da colui che gli cederà il posto nel team Petronas, che non fa ben sperare in vista della gara. Sabato dolceamaro in casa Ducati. Perché se i piloti Pramac si sono piazzati quarto (Pecco Bagnaia, bravissimo) e quinto (Jack Miller, a terra nel finale), il migliore degli ufficiali è risultato essere Andrea Dovizioso, dignitoso ottavo (con caduta) considerata la spalla recentemente fratturata. Meglio del forlivese hanno fatto Cal Crutchlow e Pol Espargaro con una Ktm in crescita e passata dal Q2, mentre Franco Morbidelli è riuscito a mettersi alle spalle l'amico e futuro compagno di box, Rossi.

Giornata amara per la Suzuki, con Alex Rins nono e Joan Mir dodicesimo, anche se il primo sarà costretto a rinunciare alla gara. E' infatti caduto, rimediando la lussazione di una spalla e la frattura della testa dell'omero.

Grande delusione, invece, per l'acciaccato Danilo Petrucci, che ha mancato l'accesso alla Q2 e scatterà dal 14° posto in griglia, battuto dal debuttante Brad Binder e davanti a Takaaki Nakagami. Subito dietro al giapponese c'è l'Aprilia di Aleix Espargaro, mentre l'altra RS-GP di Bradley Smith (caduto nel finale di Q1 come Rins e Pol Espargaro) è diciottesima.

Sottotono Johann Zarco, solo 20° con la Ducati di Avintia, e strada tutta in salita anche per Alex Marquez. Il fratellino del fenomeno Marc non è riuscito a fare meglio del ventunesimo e penultimo tempo.