Quartararo: "Battaglia inaspettata con Bagnaia, dato il 110%"

LO SCONFITTO

Una lunga battaglia quella con l'italiano, ma il francese guarda già al futuro: "L'anno prossimo ci divertiremo"

Bagnaia campione in MotoGP: il duello con Quartararo





































































Il mondiale non inizia bene per Pecco, con il nono posto in griglia in Qatar e, soprattutto, il ritiro forzato a causa della caduta a 11 dalla fine. 1 di 36 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images 1 di 36 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Fabio Quartararo applaude Francesco Bagnaia per il titolo MotoGP conquistato al termine di una stagione incredibile nella quale il francese, per buona parte, è stato leader assoluto. Un successo, quello di Pecco, più che meritato al termine di una rimonta che lo ha portato da -91 di metà stagione ai 17 di vantaggio con i quali ha staccato "El Diablo" che nella festa del 63 italiano si inserisce in punta di piedi e con grande sportività: "Ha fatto un anno pazzesco, complimenti e l'anno prossimo ci divertiremo".

Vedi anche Motogp Ducati, Dall'Igna: "Ce l'abbiamo fatta, è stato un bel viaggio" "La battaglia con pecco è stata inaspettata, a ogni curva che potevo sorpassarlo l'ho fatto perché dovevo arrivare più avanti. Oggi è stata difficile, ho dato il 110% e faccio davvero i complimenti a Pecco per la stagione" ha spiegato il francese.

Amici fuori dalla pista, ma rivali in gara, Quartararo ha voluto spiegare una volta per tutte l'animo dei piloti della MotoGP di oggi: "Quest'anno ho visto e sentito tanti dire che noi piloti siamo tanto gentili fuori pista, ma oggi abbiamo dimostrato che in gara facciamo guerra, ma fuori tutti siamo campioni".