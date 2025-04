MotoGP Qatar, Marquez: "Vittoria eccezionale, ho gestito e spinto quando dovevo"

Marc Marquez si conferma leader in MotoGP col successo nel GP del Qatar. Doppietta per lo spagnolo che dopo la vittoria in Sprint si ripete la domenica in una pista a lui non congeniale: "L'avevo detto prima della gara, dovevo gestire l'anteriore e nella prima parte sono stato tranquillo anche se Morbidelli se ne andava. Avevo capito che non poteva essere veloce nella seconda parte della gara vedendo il ritmo, quando Bagnaia mi ha superato ho capito che dovevo spingere".