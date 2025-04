MotoGP, GP Qatar: Marquez fa bis, vittoria su Vinales e Bagnaia

Vinales ci prova, ma Marquez non ci casca. La domenica di Losail regala tante emozioni, sorpassi e colpi di scena, ma il finale è sempre lo stesso. A far festa, nonostante la pista tutt'altro che congeniale al suo stile di guida, è il solito Marc Marquez che torna a vincere in Qatar dopo 11 anni di astinenza. Tanti, troppi per il Cannibale che dopo aver firmato il successo in Sprint ha fatto bis in gara lunga in 22 giri vissuti tra alti e bassi, sempre in attesa e pronto ad affondare il colpo. Ne sanno qualcosa Franco Morbidelli e Maverick Vinales, che si sono illusi di sorprendere e regalarsi il successo davanti alla Ducati. Ma alla fine ad avere la meglio è il 93 di Cervera, con Vinales che si accontenta del secondo posto (sotto investigazione per pressione bassa delle gomme), col settimo successo stagionale (quattro in Sprint e tre in gara).