MotoGP Qatar, Bagnaia super: "Lavoro in silenzio, fatto step avanti importante"

MotoGP, le immagini della prima del 2024 in Qatar









































Francesco Bagnaia si prende la scena alla prima della MotoGP del 2024 in Qatar, con una prestazione da applausi del campione in carica. Dopo una Sprint Race conclusa col quarto posto, Pecco è stato un martello in gara, dettando subito il passo e fuggendo via a Binder e Martin che lo seguono sul podio. E al parco chiuso, commentando il primo successo dell'anno, il pilota italiano può sorridere: "Lavoro in silenzio il sabato, conoscevamo il nostro potenziale e abbiamo fatto il massimo ieri sapendo che qualcosa andava modificato per oggi".