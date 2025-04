MotoGP Qatar, Bagnaia arrabbiato: "Podio bello, ma dovevo riuscirci anche in Sprint"

Un terzo posto che però porta con sé tanti significati: "Sono contento per il team che ha fatto un lavoro straordinario. È stata durissima, oggi sono partito bene e poi ho faticato negli ultimi giri per il calo della gomma. Ho cercato di portarla a casa, nonostante tutto è un risultato positivo e questo weekend è colpa mia perché partendo 11° è difficile puntare a qualcosa di più. Serve da insegnamento. Morbidelli? Recuperarlo non è stato facile, ho avuto un calo e negli ultimi giri fare le curve è stato difficile. Lui stava facendo la sua gara, peccato non averlo passato quando ero più veloce perché abbiamo perso tanto tempo".