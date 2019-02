MotoGP, prima uscita in sella per Marquez

01/02/2019

A quasi due mesi dall'intervento alla spalla infortunata, Marc Marquez è tornato in sella. Lo ha fatto con una "pit-bike" su una pista non lontano da casa come rodaggio in vista del primo test ufficiale della stagione MotoGP, previsto dal 6 all'8 febbraio a Sepang. "Avevo bisogno di toccare con il gomito a terra. E' andata come mi aspettavo, fatico in frenata soprattutto nelle curve a sinistra. A Sepang dovrò essere paziente", ha detto.