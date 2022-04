MotoGP Portogallo: Zarco manda la Ducati in pole, paura per Bagnaia

MOTOGP PORTOGALLO

Il francese conquista la pole davanti a Mir e Aleix Espargarò, la caduta del piemontese preoccupa

Va a Johann Zarco la pole position del GP del Portogallo di Portimao, quinta tappa stagionale di MotoGP. Il pilota francese, che chiude la sessione in 1:42.003, porta la sua Ducati Pramac alla prima casella in griglia davanti a Mir e Aleix Espargarò. Seconda fila per la Ducati ufficiale di Miller, seguito da Quartararo e Bezzecchi. Sfortuna e apprensione per Bagnaia, caduto in Q1 e costretto a ricorrere alle cure della clinica mobile per una brutta botta alla spalla destra. Portimao, ancora una Ducati in pole

























































Una Ducati in prima fila deve esserci sempre e che sia Pramac, in questo avvio di stagione, sembra quasi scontato. A stampare la prestazione super è Johann Zarco, che conquista la prima pole della sua stagione, la terza per il team Pramac che sorride nonostante la qualifica non impeccabile dell'altro pilota Martìn che invece è stato costretto a fermarsi in Q1. Dietro il francese si piazzano Joan Mir e Aleix Espargarò, che riescono ad avere la meglio sulla Ducati factory di Miller in condizioni di pista da vero e proprio grattacapo. Tra umido e asciutto, i piloti sono stati chiamati a scegliere le gomme a scatola chiusa, senza sapere l'effettiva rendita in pista.

Con Miller in seconda fila prendono posto Quartararo e un super Marco Bezzecchi, mentre dalla terza fila sorride Alex Marquez in compagnia di Marini e del fratello Marc Marquez.

Sfortuna e brutta caduta in Q1 per Francesco Bagnaia, le cui condizioni andranno valutate nelle prossime ore. Disarcionato dalla sua Ducati che montava gomme slick mentre la pista era ancora in condizioni miste tra umido e asciutto, il pilota piemontese ha impattato violentemente contro sull'asfalto con la spalla destra ed è stato costretto a dare forfait per la restante parte della sessione. Visita anche in ospedale per una TAC precauzionale, si teme per un trauma scapolo-omerale molto dolorosa, ma senza particolare preoccupazione per una frattura. Dovesse farcela per il GP della domenica, Pecco partirebbe dall'ultima posizione in griglia di partenza a causa del "no time" in classifica.

Si fermano al Q1 anche Jorge Martìn e Maverick Vinales, che partiranno dalla quinta fila in griglia in compagnia di Di Giannantonio, mentre il leader del mondiale Enea Bastianini si posizionerà alla 18esima casella dietro Dovizioso e Nakagami a causa di una caduta nel finale di sessione. Morbidelli, Gardner e Savadori occupano la settima fila davanti a Darryn Binder, Rins e Raul Fernandez.