MotoGP Portogallo: Quartararo vola in Libere 3, Marini conquista il Q2. Paura per Martìn

MOTOGP PORTOGALLO

La sessione, dominata da Quartararo, è stata sospesa a 4' dalla fine per una brutta caduta del pilota del team Pramac

di

LUCA BUCCERI

Fabio Quartararo conquista il miglior tempo nella terza sessione di libere, portandosi in testa alla classifica combinata delle prove del GP del Portogallo. Il pilota francese, in sella alla Yamaha factory, chiude in 1'39''044 davanti all'altra M1 del team Petronas di Morbidelli e la Ducati di Bagnaia. Prestazione sorprendente per il rookie Luca Marini, col settimo crono che gli permette di accedere al Q2. Rossi e Marquez, rispettivamente 14° e 15°, partiranno dal Q1.

Migliorano le condizioni meteo e migliorano anche i tempi dei piloti MotoGP nelle terze libere del GP del Portogallo a Portimao. Ad avere la meglio, nella sessione mattutina, è la Yamaha che piazza due piloti in testa alla classifica cronometrica combinata, con Quartararo e Morbidelli (ex coppia in Petronas) divisi da soli 51 millesimi. "El Diablo", imprendibile dai colleghi, chiude al meglio le libere che contano aggiudicandosi la leadership dopo le tre sessioni mettendo una seria ipoteca sulla questione pole position. Si migliora, ma viene beffato per 73 millesimi, Pecco Bagnaia che ieri aveva conquistato il miglior riscontro di giornata.

Accedono al Q2 l'attuale leader della classifica generale Zarco insieme a Rins, Miller, Aleix Espargarò, Oliveira e Vinales. Sorprende Luca Marini, che in sella alla Ducati del team Sky VR46 Avintia conquista il settimo tempo in combinata regalandosi il primo accesso in Q2 della carriera in MotoGP. Restano fuori due grandi della classe: Valentino Rossi e Marc Marquez. Il "Dottore" e "El Cabroncito" vanno a braccetto, 14° e 15° in combinata, e in Q1 si daranno battaglia per conquistare i due posti disponibili per lottare per la successiva pole.

La sessione ha vissuto però anche momenti di angoscia per le condizioni di Jorge Martìn, rookie del team Pramac che tanto ha sorpreso nel GP di Doha tra una pole position inattesa e un terzo posto conquistato con applausi. L'ex pilota Moto2, arrivato in grande stile in top class, ha infatti tenuto in apprensione tutto il paddock dopo una brutta caduta tra la curva 6 e la 7 del secondo settore. Lo spagnolo, uscito di pista, è stato investito dalla sua Desmosedici all'altezza della tibia causandogli un forte trauma. Sessione fermata per una decina di minuti con bandiera rossa, pilota portato al centro medico e team Pramac in attesa di sapere come proseguirà il weekend di "Martìnator".

GP PORTOGALLO, I RISULTATI DELLE LIBERE 3

LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE LIBERE