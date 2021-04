Martìn, brutta caduta in Libere 3: dichiarato unfit per il resto del weekend

WEEKEND FINITO

Lo spagnolo è stato trasportato all'ospedale di Faro per sottoporsi a una TAC

Termina qui il weekend portoghese di Jorge Martìn, pilota del team Pramac, protagonista di una brutta caduta nel finale della terza sessione di prove libere di MotoGP. Il pilota spagnolo, scivolato tra la curva 6 e la curva 7 del circuito di Portimao, ha tenuto tutto il paddock col fiato sospeso per diversi minuti: dopo la caduta la moto lo ha colpito con forza sulle gambe. Trasportato al centro medico, per il rookie madrileno è arrivato l'unfit che chiude qui il suo fine settimana. Getty Images

Una brutta caduta, ad alta velocità, e un capitombolo che non promette nulla di buono. Dopo essere stato protagonista nel GP di Doha, pole man e terzo in gara, il Portogallo sembra non portare bene a Jorge Martìn. Il pilota spagnolo, dopo l'incidente che ha portato alla bandiera rossa in Libere 3 e alla momentanea sospensione della sessione, è stato trasportato in clinica mobile e successivamente trasferito al vicino ospedale di Faro dove verrà sottoposto a una TAC total body per scongiurare i rischi di un trauma cranico e confermare le possibili fratture.

Michele Zasa, responsabile della clinica mobile, ha infatti sottolineato: "E' arrivato cosciente, ma era molto nervoso per quanto gli è accaduto e in stato di shock. Ha subito un trauma importante, ha sbattuto più volte la testa e dobbiamo monitorarlo. Lo abbiamo sedato e trasferito in ospedale per un TAC che ci servirà per valutare come sta a livello cranico e soprattutto per avere conferma di quello che abbiamo visto alla mano e al piede destro".