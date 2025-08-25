Una finestra sul domani: Marquez-Ducati, più top di così... non si può

Intanto si può osservare che lo strapotere del binomio Marquez-Ducati ha una doppia connotazione: positiva e negativa. La prima è ovvia, la seconda (sotto forma di sensazione-provocazione) che questo sia l'acme dell'era Ducati e che sia difficile fare ancora meglio. D'altra parte, si sa, il motorsport è fatto di cicli, legati ad intuizioni tecniche che permettono ad una Casa di prendere un vantaggio tecnico sulla concorrenza che a volte neanche un cambio di regolamento è in grado di intaccare, se non nel medio termine. Stante l'impegno di Ducati nella MotoGP, occorre agire sul fronte umano: Fermin Aldeguer è la scelta (già fatta e operativa) per il futuro ma quale dei due piloti attuali del team factory sostituirà il ventenne murciano in sella quest'anno in sella Desmosedici by Gresini?