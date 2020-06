MotoGP, Petrucci lascia la Ducati per la Ktm

MOTOGP

Adesso è ufficiale: Danilo Petrucci lascerà la Ducati a fine stagione per salire sulla Ktm. Non quella della squadra factory, ma quella del team Tech3. Nel 2021 Petrucci farà coppia con Iker Lecuona, mentre le RC16 ufficiali saranno affidata a Miguel Oliveira e Brad Buinder. Il 29enne ternano lascerà la sua Desmosedici a Jack Miller, mentre è ancora tutto da scrivere il futuro di Andrea Dovizioso.

Petrucci avrà comunque a disposizione una Ktm completamente ufficiale e aggiornata come lo saranno tutte quelle dei quattro piloti di Mattighofen. Herve Poncharal, team manager di Tech3, ha definito Danilo come un “pilota capace di fare un lavoro di squadra e che ha dimostrato di essere capace di vincere in MotoGP"..

