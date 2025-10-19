Verstappen: "Per fortuna non mi serviva l'ultimo giro..." Leclerc: "La seconda fila è una sorpresa"

Il secondo classificato Norris punta ad attaccare il poleman olandese fin dal via
© Getty Images
MAX VERSTAPPEN
"È andata bene, la macchina va molto bene. Mettere insieme il giro qui è complicato, vuoi per il caldo che per il vento, soprattutto quando spinge alle spalle. Purtroppo abbiamo fatto male i nostri calcoli nel finale e non sono riuscito a fare l'ultimo tentativo. Per fortuna non ce n'è stato bisogno..."
LANDO NORRIS
"Abbiamo migliorato poco oggi, è stata una faticaccia. Non sappiamo perché. Ieri ero molto più a mio agio, oggi sia io che Oscar abbiamo fatto fatica, ma sono comunque contento di essere in prima fila. Oggi la pole era fuori dalla nostra portata. Cercherò di dare battaglia a Verstappen fin dal via".
CHARLES LECLERC
"La seconda fila è una grossa sorpresa, visto che il weekend non era iniziato molto bene. Sono stato involontariamente rallentatao da Verstappen ma ne abbiamo già parlato ed è tutto okay.Credo che ci siano alcune cose che dobbiamo capire. Ad esempio tutte queste oscillazioni nella performance senza fare grosse modifiche alla macchina. Speriamo di migliorare ancora in gara. Farò di tutto per lottare con Verstappen e con le McLaren".
LEWIS HAMILTON
"Oggi è andata meglio, il team ha fatto un buon lavoro in termini di procedure e di esecuzione. Si è visto nei tempi. A livello di assetto però ho avuto tantissimo sottosterzo. Continuavo ad aggiungere ala ma avevo sempre lo stesso problema. Sono contento, però mi sarebbe piaciuto stare davanti a Russell, è importante per la corsa al secondo posto Costruttori".
OSCAR PIASTRI
"Finora questo weekend mi è proprio mancato il passo. Il mio è stato un giro pulito, semplicemente qui non sono abbastanza veloce".