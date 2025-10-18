Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Short track, World Tour Montreal: quarti Nadalini in 1.500 mt e Sighel sui 500

18 Ott 2025 - 23:51

Si è chiusa senza podi ma con prestazioni importanti per l'Italia la terza giornata della seconda tappa del World Tour, il più importante circuito internazionale dello short track. Sul ghiaccio della Maurice Richard Arena, Pietro Sighel (Fiamme Gialle) si piazza al quarto posto sui 500 metri. Secondo una settimana fa sulla distanza più breve del programma, questa volta il 26enne trentino non è riuscito a combattere per una posizione nella top 3 a causa di una caduta nell'ultimo atto della competizione. E nota di merito anche per Thomas Nadalini (Fiamme Oro), capace di centrare il miglior risultato individuale della carriera nel World Tour grazie all'ottimo quarto posto sui 1.500 metri, in una finale A in cui Pietro Sighel è incappato in un'altra caduta che ne ha compromesso l'inseguimento al podio, con il trentino infine sesto in classifica. Da rimarcare anche il nono posto di Thomas Nadalini (Fiamme Oro) sui 500 metri, arrivato fino alla finale B. (segue) mal 182347 Ott 2025

Al femminile invece il risultato più rilevante nelle prove individuali è stato quello di Elisa Confortola (Fiamme Oro), quinta sui 1.000 metri, dove è arrivata a disputare la finale partendo dai turni di ripescaggio. La staffetta femminile formata da Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola, Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro) ha invece terminato al sesto posto in virtù della seconda piazza nella finale B alle spalle degli Stati Uniti. Il bilancio della giornata per la squadra azzurra è stato di ben cinque presenze tra quarto e e sesto posto, cui va aggiunto l'accesso in finale della staffetta maschile.

Ultimi video

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

01:30
DICH FEDERICO PELLEGRINO DICH

Federico Pellegrino: "Avere l'Olimpiade sotto casa sarà un'occasione unica"

01:44
DICH FEDERICA BRIGNONE DICH

Federica Brignone: "Sono curiosa di vedere una gara, dal vivo o in televisione"

01:46
DICH DOROTHEA WIERER DICH

Dorothea Wierer: "La strada per le Olimpiadi è ancora lunga"

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

00:59
arena

Arena celebra la comunità del nuoto con una nuova campagna

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

I più visti di Altri Sport

CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:51
Short track, World Tour Montreal: quarti Nadalini in 1.500 mt e Sighel sui 500
23:48
Sci: al media day Fisi video dedicato a Matteo Franzoso
22:28
Tennis, Rune abbandona: "Ho sentito saltare il tendine"
21:56
Volley: Supercoppa italiana femminile, Milano batte Conegliano
21:43
Atletica: domani la Neapolis Marathon, keniani favoriti