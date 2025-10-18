Short track, World Tour Montreal: quarti Nadalini in 1.500 mt e Sighel sui 500

Si è chiusa senza podi ma con prestazioni importanti per l'Italia la terza giornata della seconda tappa del World Tour, il più importante circuito internazionale dello short track. Sul ghiaccio della Maurice Richard Arena, Pietro Sighel (Fiamme Gialle) si piazza al quarto posto sui 500 metri. Secondo una settimana fa sulla distanza più breve del programma, questa volta il 26enne trentino non è riuscito a combattere per una posizione nella top 3 a causa di una caduta nell'ultimo atto della competizione. E nota di merito anche per Thomas Nadalini (Fiamme Oro), capace di centrare il miglior risultato individuale della carriera nel World Tour grazie all'ottimo quarto posto sui 1.500 metri, in una finale A in cui Pietro Sighel è incappato in un'altra caduta che ne ha compromesso l'inseguimento al podio, con il trentino infine sesto in classifica. Da rimarcare anche il nono posto di Thomas Nadalini (Fiamme Oro) sui 500 metri, arrivato fino alla finale B. (segue) mal 182347 Ott 2025
Al femminile invece il risultato più rilevante nelle prove individuali è stato quello di Elisa Confortola (Fiamme Oro), quinta sui 1.000 metri, dove è arrivata a disputare la finale partendo dai turni di ripescaggio. La staffetta femminile formata da Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola, Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro) ha invece terminato al sesto posto in virtù della seconda piazza nella finale B alle spalle degli Stati Uniti. Il bilancio della giornata per la squadra azzurra è stato di ben cinque presenze tra quarto e e sesto posto, cui va aggiunto l'accesso in finale della staffetta maschile.