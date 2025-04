MotoGP, le pagelle del GP del Qatar: Marquez detta legge, Vinales-Morbidelli a sorpresa

M.MARQUEZ 10 - Austin e la caduta in gara, che gli ha precluso l'en plein di vittorie in stagione, sono solo un lontano ricordo e il Cannibale è tornato a far mangiare la polvere agli avversari. Ennesimo weekend da incorniciare da "anti-Marquez", con uno stile di guida nuovo che permette di correre senza prendersi rischi. Anzi, è una vera e propria opportunità di studio per lo spagnolo che capisce sempre il momento giusto per attaccare, superare e vincere facendo doppietta a Losail.