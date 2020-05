MotoGP oppure Superbike, Petrucci a caccia di una moto per il 2021

MERCATO PILOTI MOTOGP

di

STEFANO GATTI

La sua priorità è quella di rimanere in MotoGP anche dopo che la sua attuale squadra, il team ufficiale Ducati, ha annunciato l'ingaggio di Jack Miller a partire dalla prossima stagione. Per farlo, Danilo Petrucci ha a disposizione il Mondiale 2020 (nei modi e nelle forme che prenderà) per dare così continuità, nel mondo dei Gran Premi, ad una carriera che l'anno scorso lo ha visto conquistare la sua prima vittoria nella premier class.

Otto stagioni filate nella MotoGP, le ultime cinque in sella alla Ducati; quella Pramac dal 2015 al 2018, quella ufficiale la scorsa stagione, portata a termine da Danilo Petrucci al sesto posto della classifica generale piloti (miglior piazzamento in carriera) e impreziosita da una vittoria. E non una vittoria qualsiasi: la prima, oltretutto nel Gran Premio d'Italia sul Circuito del Mugello, Potrebbe non bastare, molto probabilmente non basterà, al 29enne pilota ternano, per conservare il proprio posto l'anno venturo, dopo l'annuncio dell'ingaggio di Jack Miller (suo compagno di quadra nel 2018) da parte di Ducati. Perchè, se è vero che l'accordo tra Andrea Dovizioso e la Ducati stessa non è ancora nero su bianco, è logico pensare che l'accordo tra le parti sia ai dettagli finali, che riguardi essenzialmente l'aspetto economico e che la complessità dei tempi che corrono porti inevitabilmente a trovare un punto di incontro. Ducati quindi si prepara a ridare forma ad uno schieramento dal respiro internazionale, come più volte avvenuto in passato, quando a correre con le Rosse erano Bayliss, Gibernau, Hayden e naturalmente Stoner.

Con queste premesse, Danio Petrucci ha davanti una stagione intera (o per meglio dire, una stagione dai contorni e dalla consistenza ancora da definire) per andare alla caccia di una sistemazione per il 2021. Ancora nella MotoGP, perché questo è quanto ci ha confermato telefonicamente il suo manager Alberto Vergani. Dando per scontata la riconferma di Dovizioso e fuori da un ragionamento logico un rientro nel Team Pramac (impegnato a far crescere Francesco Bagnaia), il futuro di Danilo sembra proprio lontano da Borgo Panigale, a meno che non crescano le chance di un passaggio nel team ufficiale emiliano che prende parte al Mondiale Superbike. Ma questa è un'ipotesi attualmente secondaria. Nel rimettersi in sella per il Mondiale 2020, Petrucci punta a performances che - in prospettiva - puntellino la sua candidatura ad un posto in MotoGP anche per la prossima stagione. Posti liberi sul sellino di una moto ufficiale - Aprilia oppure KTM ad esempio - al momento non ce ne sono. Sia la Casa di Noale, sia quella austriaca sono al momento orientate a confermare il loro schieramento attuale. L'inerzia del mercato è questa. A sbloccare la situazione, oltre a novità clamorose per quanto riguarda la trattativa Dovizioso-Ducati, potrebbe essere la vicenda doping di Andrea Iannone, pilota Aprilia: l'abruzzese è infatti squalificato fino al 16 giugno 2021 ma i suoi legali hanno fatto ricorso al TAS.