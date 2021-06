MotoGP Olanda: Viñales dimentica il Sachsenring e vola ad Assen, faticano Bagnaia e Rossi

MOTOGP OLANDA

Prime libere positive per il pilota spagnolo, ottime prestazioni anche per Petrucci e Savadori

di

LUCA BUCCERI

Il weekend del GP olandese ad Assen inizia sotto il segno di Maverick Viñales, che conquista il miglior tempo della prima sessione di prove libere. Il pilota spagnolo, reduce da un fine settimana da dimenticare in Germania, gira in 1'33''072 davanti a Pol Espargarò e Alex Rins. Quarto tempo per il leader della generale Quartararo, bene Petrucci e Savadori, che chiudono 6° e 10°. Più indietro Bagnaia e Rossi, rispettivamente 12° e 15°.

Serviva una prestazione convincente per mettersi alle spalle quanto di brutto visto in Germania, e in quel di Assen è arrivata. Alla prima finestra di libere Maverick Viñales dimentica l'ultimo posto amaro raccolto al Sachsenring, tornando a correre in sella alla M1 che funziona come lui vorrebbe. Certo, qualche sbavatura non è mancata e le modifiche non mancheranno in vista delle successive sessioni, ma quanto visto al mattino lascia ben sperare lo spagnolo che di vedere la sua Yamaha dietro a tutti per un altro weekend non ha proprio intenzione.

La mattina olandese inizia con un 1'33''072 per il pilota del team giapponese, una prestazione che gli permette di imporsi davanti ai due connazionali Pol Espargarò e Alex Rins che hanno provato, nelle loro possibilità, a strappargli il tempo nell'ultimo settore. Solo un decimo di vantaggio sul pilota Honda, oltre quattro su Rins per Viñales che precede anche il compagno di box, nonché leader del mondiale, Quartararo che chiude col quarto tempo.

Tra i migliori della sessione ci sono anche due italiani che nessuno mai si sarebbe aspettato. Parliamo di Danilo Petrucci e Lorenzo Savadori, che in sella alla KTM del team Tech3 e all'Aprilia, strappano il 6° e 10° tempo con otto decimi e un secondo complessivo di ritardo. In top 10 anche Zarco (5°), Aleix Espargarò (7°), Nakagami e Marc Marquez.

Fuori dall'attuale Q2 Jack Miller, primo degli esclusi con l'11° tempo, così come il compagno di box Francesco Bagnaia, che ha faticato un po' a prendere confidenza col circuito di Assen. Più giù Valentino Rossi, solo 15° dietro a Mir e Oliveira, mentre Garrett Gerloff, sostituto di Franco Morbidelli (infortunato al ginocchio e sottoposto in queste ore ad intervento), è ultimo con due secondi abbondanti di ritardo sul tempo di Viñales.