MotoGP Olanda: Bezzecchi è super anche in Sprint Race, trionfo davanti a Bagnaia

Dopo il dominio nelle libere e la pole l'italiano conquista il successo nella Sprint davanti al campione in carica

MotoGP, le immagini della Sprint di Assen















© ansa 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Marco Bezzecchi prosegue il suo magico weekend ad Assen vincendo la Sprint Race del GP d'Olanda, ottava tappa stagionale della MotoGP. Il pilota italiano, dominatore dalle libere alle qualifiche, partito dalla pole conquista il successo nella gara da 13 giri in terra olandese precedendo con la sua Ducati del team VR46 la Ducati factory di Francesco Bagnaia e la KTM di Brad Binder. Al sudafricano sono stati però comminati tre secondi di penalità dopo la bandiera a scacchi, con Quartararo che prende il suo posto sul podio. Marc Marquez, invece, non va oltre il 17° posto. Bagnaia, con 169 punti, resta leader del Mondiale allungando su Martìn (6° in Sprint, ora a 21 lunghezze da Pecco).

Simply the Bez, ovvero una sinfonia perfetta in quel di Assen che sta regalando gioie su gioie al pilota del team VR46. Un weekend fin qui super per Marco Bezzecchi, che dalla P1 alla Sprint Race si è dimostrato autentico dominatore in Olanda. A nulla è servito il grande sforzo di Bagnaia, partito bene e subito avanti su Binder, perché quando Bez sale in cattedra non ce n'è per nessuno. E la svolta arriva al quarto giro, dopo che lo stesso pilota VR46 aveva infilato Binder per il secondo posto puntando forte su Bagnaia. Con una staccata da applausi e un sorpasso da brividi ha portato avanti la sua Ducati su quella factory, volando poi verso un successo nella mini gara da 13 giri più che meritato.

A Bagnaia non è rimasto che difendere il secondo posto su Binder che nel finale, per la foga di chi vuole raggiungere il secondo gradino del podio, si distrae è prende il warning con tanto di long lap che di fatto lo priva del podio. I tre secondi di penalità, infatti, sono occasione ghiotta per Fabio Quartararo che taglia il traguardo da quarto, per poi salire sul gradino più basso del podio dopo che il sudafricano è stato retrocesso al quinto posto alle spalle di Aleix Espargarò. Martìn, che in classifica mondiale è secondo, chiude sesto davanti a Vinales.

A punti anche Bastianini e Alex Marquez, mentre è una Sprint da dimenticare per Luca Marini che dal terzo posto in griglia scivola fino al 10° finale davanti a Miller e Nakagami per alcuni problemi con la sua moto. A bocca asciutta anche Zarco (13°) e Morbidelli (15°), così come Marc Marquez che non va oltre il 17° posto al termine di una gara conservativa per evitare ulteriori cadute e danni con la sua Honda.