MotoGP Olanda: pole da record di Bezzecchi, tripletta Ducati in prima fila

Il pilota italiano acciuffa la pole dell'ottavo appuntamento stagionale, in prima fila anche Bagnaia e Marini

© Getty Images Marco Bezzecchi conquista la pole position nel GP d'Olanda, ottava tappa stagionale della MotoGP. Ad Assen il pilota del team VR46, che ha chiuso le qualifiche in 1:31.472 da record, conquista il primo posto in una griglia di partenza che parla italiano. In Sprint, così come in gara, Bez sarà infatti affiancato dalle due Ducati di Francesco Bagnaia e Luca Marini grazie a una prestazione super che ha permesso di stare davanti alla Yamaha di Quartararo. Escluso in Q1 Marquez, caduto dopo aver centrato Bastianini e costretto a partire 17°.

Un weekend perfetto fin qui per Marco Bezzecchi, dominatore ad Assen dalle libere alle qualifiche. Dalla prima sessione del venerdì alla caccia alla pole, infatti, il pilota del team VR46 non ha sbagliato un colpo, diventando di fatto il 13° poleman diverso nella storia del tracciato olandese conquistando il record della pista. Un 1:31.472 che diventa irraggiungibile per Francesco Bagnaia, che si arrende per soli 61 millesimi portando la sua Ducati alla seconda casella in griglia. Una prima fila, che come detto, parla italiano anche grazie alla presenza di Luca Marini con l'altra Desmosedici della VR46, ma col fratellino del "Dottore" protagonista di una caduta a poco più di un minuto dalla fine della sessione per una chiusura d'anteriore in curva 8.

Seconda fila che sarà invece aperta dalla Yamaha di Fabio Quartararo, in ripresa rispetto ai weekend precedenti di difficoltà e capace di mettere la sua M1 davanti alla sorprendente KTM di Brad Binder e all'Aprilia di Aleix Espargaro, che per soli 25 millesimi precede il compagno Vinales che invece partirà dalla terza fila con Zarco e Alex Marquez. Sfortuna per Martìn, vincitore al Sachsenring, per una caduta in curva 5 a 10 dal termine, scivolone che ha compromesso la sessione che lo porterà a partire 10° al fianco di Oliveira e Miller.

Quarta fila per Di Giannantonio, escluso dal Q2 per soli 98 millesimi, con Nakagami e Morbidelli. Si fermano invece al Q1 le speranze di Marc Marquez ed Enea Bastianini, coinvolti in un incredibile quanto clamoroso incidente in pista. In una sessione ricca di nomi importanti, che oltre al Cannibale e alla "Bestia" ha mietuto vittime eccellenti come Morbidelli (che sarà costretto a partire dalla quinta fila alla quindicesima casella in griglia), il pilota Honda e quello Ducati si sono centrati in curva 1 fuori traiettoria, con lo spagnolo che si trovava alle spalle del 23 di Borgo Panigale che stava rallentando per rientrare poi in pista. Ma per l'otto volte iridato a giocare un brutto scherzo è stata la mancanza di attenzione, col 93 che si è voltato per guardare chi arrivava alle spalle e non si è accorto della frenata di Bastianini.

Risultato? Marquez a terra a meno di un minuto dal termine e partenza dalla sesta fila alla casella numero 17 tra Raul Fernandez e lo stesso Bastianini. Dietro, a chiudere la griglia, Lorenzo Savadori in compagnia di Bradl e Augusto Fernandez che precedono Lecuona e Folger.

BEZZECCHI: "CONTENTO PER LA POLE" - Soddisfatto il poleman Bezzecchi: "Mi sono trovato bene, è stata una bella qualifica e sono contento. Al Sachsenring l'avevo persa, qui conta fino a un certo punto ma sono soddisfazioni. Strategia? Per la Sprint la soft dietro è più performante, per la gara bisogna capire cosa succede in Sprint perché la scelta non è scontata".

BAGNAIA: "MOTO NERVOSA" - Problemi, ma secondo posto in griglia per l'iridato Bagnaia: "Una bella qualifica, sono contento anche se Bez fa la differenza. Il passo è stato molto buono, vediamo come andrà la Sprint. Siamo a posto, abbiamo migliorato tanto anche se non mi aspettavo di fare così fatica qua. La moto è nervosa, ma guidabile. Abbiamo trovato il giusto compromesso".

MARINI: "ANDATO OLTRE LIMITE" - Una caduta a poco più di un minutoi dalla fine della sessione ha compromesso il risultato, ma Luca Marini è contento del terzo posto in griglia di partenza: "Va benissimo, nonostante la caduta. Ho spinto per provare a prendere la pole, però sono andato oltre il limite e mi si è chiusa. Non sono messo bene qua, sono un po' lento ma abbiamo dei dati da analizzare per capire con che gomma correre".