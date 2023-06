MotoGP Assen, clamoroso errore di Marquez in Q1: si distrae e tampona Bastianini

gp olanda

Grossolano errore di distrazione per il Cannibale che tampona Bastianini in Q1 e cade

Marc Marquez sta vivendo forse uno dei momenti più complicati della carriera in MotoGP, con una moto che non lo soddisfa e i risultati che latitano. Un ritorno dall'infortunio che non è stato come il Cannibale si aspettava, con continue cadute che lo hanno portato anche al rifiuto di correre al Sachsenring. E ad Assen, dopo un avvio di weekend conservativo, in Q1 è arrivato un altro clamoroso errore che sottolinea ancora di più come il 2023 non sia l'anno di MM93.

A poco più di un minuto dalla fine della sessione, infatti, l'otto volte iridato è stato protagonista dell'ennesima caduta, arrivata però in una maniera bizzarra dato che ha tamponato Bastianini in un attimo di distrazione risultato fatale. Giratosi per guardare chi stava arrivando alle spalle, Marquez non si è accorto che anche Bastianini stava facendo la stessa cosa fuori traiettoria, con la frenata del 23 della Rossa di Borgo Panigale che ha portato la Honda a finirgli di sopra. Risultato? Ennesima qualifica da dimenticare e 17° posto in griglia di partenza in Sprint e gara per Marquez.