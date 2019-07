MotoGP, nel 2020 Binder con Ktm

10/07/2019

La stagione della MotoGP non è ancora arrivata a metà percorso che già si pensa al 2020. La Ktm, infatti, ha annunciato l'ingaggio di Brad Binder per il prossimo anno. Il 23enne ex campione della Moto3 e oggi impegnato in Moto2, verrà schierato al fianco del riconfermato Oliveira nel team Tech3 al posto di Syahrin. Sarà il primo pilota sudafricano a correre nella classe regina dal 2000. "E' incredibile avere questa opportunità - ha detto Binder - , è un sogno che diventa realtà. E' l'obiettivo di ogni pilota correre in questa cateogira con i migliori piloti e le migliori moto".